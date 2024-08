El PSIB de Palma sol·licita informació sobre el contracte de la regidora Marqués Rattier amb l'organització que presideix la seva germana

Els socialistes han comunicat en una nota de premsa aquest mateix dimecres que sol·liciten informació sobre el contracte de 12 busos signat per la Regidoria d'Interculturalitat i Gent Gran, que encapçala María Luisa Marqués Rattier, a petició de la Federació d'Associacions de Persones Majors de la Ciutat de Palma, que presideix María Jerónima Marqués Rattier. El PSOE Palma demana que es remeti la informació al Registre de Transparència i Control del Patrimoni i de les activitats dels Càrrecs Públics.

La presidenta de la federació, María Jerónima Marqués Rattier, va sol·licitar col·laboració a la Regidoria de María Luisa Marqués Rattier,per poder efectuar el desplaçament de diferents associacions de Gent Gran de Palma a la trobada. La presidenta i la regidora són germanes. Els socialistes han qüestionat que es pugui dur a terme aquesta col·laboració, ja que existeixen normes que marquen, de forma clara, les incompatibilitats que es tenen un cop s'exerceix un càrrec públic. Una de les incompatibilitats és contractar amb la teva germana. «Són formes d'actuar que no compartim, creiem que s'ha de delimitar si s'ha incorregut amb una incompatibilitat, perquè la regidora Rattier és la persona que signa la licitació de la petició de la federació, que presideix la seva germana», ha dit el portaveu socialista, Xisco Ducrós.

A més, el PSOE Palma també posa en dubte el fet que s'hagi concedit l'ajuda de forma directa i, per això, demana els informes que avalin aquesta decisió perquè sembla una subvenció encoberta. L'àrea disposa de línies de subvenció a les quals les federacions i associacions poden optar, si escau. Un altre punt a tenir en compte és com es pot fer un contracte per a un acte fora de Palma, en aquest cas, a Algaida.

Per tots aquests motius, els socialistes han sol·licitat la següent informació a l'equip de govern: un informe jurídic i memòria justificativa de la necessitat del contracte per saber si el contracte de la prestació és jurídicament correcte sobre la base que la trobada va tenir lloc fora de Palma; una còpia de tots els pressupostos rebuts amb indicació de la data de recepció oficial; els criteris seguits per l'Ajuntament mitjançant el qual es va decidir les associacions que es recollirien, els horaris i ruta; els criteris tècnics per saber els motius pels quals la trobada va tenir lloc fora de Palma; i un informe jurídic per saber si existeix incompatibilitat entre la regidora de l'àrea, María Luisa Marqués Rattier, i la presidenta de la Federació, María Jerónima Marqués Rattier, germanes, sobre la base de dues lleis: la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, llur article 11.2b defineix el conflicte d'interessos dels alts càrrecs i la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Finalment, el PSOE Palma demana que es remeti tota la informació sol·licitada al Registre de Transparència i Control del Patrimoni i de les activitats dels Càrrecs Públics, o a l'organisme competent en matèria de prevenció dels conflictes d'interessos i incompatibilitats.