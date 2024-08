El Govern recomana extremar les precaucions per evitar intoxicacions alimentàries

La Direcció General de Salut Pública del Govern, a través del Servei de Seguretat Alimentària, recorda aquests mesos d'estiu que preparar aliments per consumir-los a l'aire lliure pot comportar el risc de contraure una intoxicació alimentària si no se segueixen unes simples normes d'higiene.

En primer lloc, és fonamental rentar-se les mans abans i després de manipular els aliments i desinfectar les fruites i verdures que no es cuinaran amb unes gotes de lleixiu apte per a aquest fi. Si es preparen ensalades, cal mesclar els ingredients abans de menjar per evitar les contaminacions creuades. També cal mantenir separats els aliments crus dels ja cuinats.

La carn ha d'estar ben feta i, en la mesura que sigui possible, s’han d’evitar els aliments elaborats amb ou cru. Per això, les truites han de quallar-se bé i s‘han de conservar a les geleres portàtils abans del seu consum. Durant l’elaboració és recomanable no trencar els ous al mateix plat on es batran, no fer servir la closca per separar el vermell del blanc o posar la truita al mateix plat que s'ha fet servir per fer-li la volta.

Durant el transport és aconsellable no deixar el menjar dins del cotxe durant molt de temps per evitar una exposició al sol perllongada. No s’han de descongelar mai els aliments a temperatura ambient, és més prudent fer-ho a la gelera per evitar la proliferació de bacteris.

Finalment, per evitar les toxiinfeccions més freqüents -salmonel·losi, listeriosi, E. Coli o la Campilobacteriosi- que cursen amb gastroenteritis, febre i vòmits en termes generals, s'han de seguir les mesures esmentades: cuinar bé les carns i els ous i mantenir-los refrigerats fins al consum; rentar bé les fruites i verdures i mantenir una higiene de mans correcta en tot moment.