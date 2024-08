Les Balears són la tercera CCAA que més va aportar al finançament autonòmic el 2022, segons Fedea

Madrid, Catalunya i les Illes Balears, les comunitats amb més renda per càpita, varen ser les úniques aportadores netes al sistema de finançament autonòmic (SFA) el 2022, segons un estudi publicat per la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea).

Fedea ha publicat aquest dilluns una nota elaborada per Ángel de la Fuente en què s'analitza la liquidació del sistema de finançament autonòmic (SFA) corresponent al 2022, que ha estat feta pública recentment pel Ministeri d'Hisenda.

Segons s'explica a l'informe, el sistema el 2022 va aportar a les comunitats de menor renda recursos extra, per sobre dels seus ingressos tributaris, per un import d'uns 24.000 milions d'euros. Aquests recursos provenen en part de l'Estat (que va aportar un poc més de 14.000 milions d'euros) i en part de les comunitats amb més renda per càpita (Madrid, Catalunya i Illes Balears) que varen aportar gairebé 10.000 milions més.

Concretament, l'informe determina el territori que més va aportar al sistema el 2022 va ser Madrid, amb 7.395 milions d'euros, seguit de Catalunya, amb 2.088 milions i les Balears, amb 345 milions d'euros. Així, aquestes tres comunitats, amb les rendes per càpita més grans, són les úniques aportadores netes, amb un volum total de 9.828 milions d'euros en total.

Al costat de les comunitats receptores, les transferències rebudes per aquesta via excedeixen el 20% dels ingressos tributaris homogenis en deu casos i són particularment importants a Extremadura i les Canàries, on superen el 85% i el 100% respectivament de la recaptació per tributs cedits.