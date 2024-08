Mostres d’incivilitat als interiors dels trens i a les andanes

Per a una bona part dels usuaris del tren, anar-hi de manera habitual és l’alternativa lògica per arribar al seu lloc de feina. També és una manera alternativa d’enllaçar amb la Intermodal de Palma per desplaçar-se a altres llocs de l’illa sense necessitat d’agafar l’automòbil particular. No parlarem dels horaris del mes d’agost, perquè ja en teniu informació, però sí d’altres problemes que s’hi produeixen en cada trajecte.

Quan el tren arriba a una parada, segons les indicacions (deixau passar), les persones que esperen a l’andana han de deixar sortir els passatgers que han acabat el seu trajecte i així s’eviten embossos i empentes entre aquells que hi volen accedir i aquells que surten dels vagons. Sovint no és ben bé així i s’hi produeixen col·lapses per no tenir uns segons de paciència.

D’altra banda, de tant en tant, es pot tenir el passatger del costat escoltant vídeos o música a tot volum, creant una sensació d’incomoditat als passatgers que, simplement, fan el seu trajecte en silenci, volen llegir o fer una becada fins que arriben a la seva destinació.

Ara bé, una de les mostres d’incivilitat més greus és la d’aquells passatgers que posen els peus als seients que tenen buits al davant. S’hi han detectat casos que no reaccionen, tot i que entri una persona que ha de menester seure, sigui per edat o per problemes de mobilitat. A més a més, els deixen tan bruts per la pols de les soles de les sabates que creen un problema a aquells que tenen la intenció de seure-hi. En teniu una mostra a les imatges que acompanyen aquesta notícia. Les fotografies són de la setmana passada, en un trajecte entre es Pont d’Inca Nou i la Intermodal.

Quan hi ha vigilants, en general, s’encarreguen de cridar-los l’atenció, però quan no n’hi ha, la incivilitat campa ben a lloure.