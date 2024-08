El Consell de Mallorca vol convertir les Germanetes dels Pobres en el «centre sociosanitari de referència» de l'illa

El president del Consell de Mallorca, acompanyat pel conseller insular de Benestar Social i president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), ha presentat aquest dijous el projecte que la institució insular té previst desenvolupar a les instal·lacions de les Germanetes dels Pobres.

L’adquisició d’aquest immoble històric es va formalitzar el 25 de juny passat, per 11 milions d'euros i amb el compromís del Consell de Mallorca que es continuarà destinant a l'atenció dels col·lectius més vulnerables.

«En aquesta nova etapa, el Consell de Mallorca s’ha compromès a posar les persones en el centre de les polítiques. I en aquest primer any de canvi, els mallorquins han pogut comprovar que hem passat de les paraules i dels anuncis dels anteriors governs, als fets. Hem aprovat els pressuposts més elevats i més socials de la història de la institució; més d’un de cada dos euros van dirigits a polítiques socials», ha dit Galmés qui, a més, ha afegit que, «en menys d’un any de gestió, hem fet un esforç pressupostari per comprar aquest edifici emblemàtic i tan estimat de Palma, perquè passi a ser de titularitat del Consell de Mallorca i convertir-lo en un centre sociosanitari de referència».

El complex de les Germanetes dels Pobres està ubicat en una parcel·la del carrer del General Riera de més de 14.700 metres quadrats. A més d’horts i zones amples de jardins, disposa d’una superfície construïda de prop de 9.700 metres quadrats, que comprèn un edifici principal i altres dos de més petits, amb cinc plantes cada un. El president de l’IMAS a qui, per acord del Consell Executiu, queda adscrita la gestió d’aquesta infraestructura, ha destacat que «amb l’adquisició d’aquest immoble, augmentem en 50 més les places de la xarxa pública de residències, però també aprofitarem els espais que actualment estan en desús per obrir un centre de dia nou i crear places noves d’urgència per a gent gran que necessita una estada temporal en una residència».

Guillermo Sánchez ha explicat també que un dels mòduls alberga 21 apartaments adaptats per a mobilitat reduïda, que s’empraran per a desenvolupar el projecte 'Ca meva'. Un servei d’habitatge per a persones amb discapacitat i en risc d’exclusió social, basat en la metodologia 'Housing' que, de manera temporal, ofereix als seus usuaris una llar i atenció personalitzada basada en les seves motivacions, en la llibertat d’elecció i en les circumstàncies físiques i mentals, amb l’objectiu d’aconseguir la reinserció sociolaboral.

«La nostra prioritat és el benestar dels ciutadans de Mallorca, en especial de les persones més vulnerables i, d’aquesta manera, complim una vegada amb més amb la paraula donada i amb el nostre compromís de crear més places, més recursos i serveis. Perquè sabem que són moltes les persones que ho necessiten i perquè volem contribuir a construir una societat més inclusiva», ha conclòs el president del Consell de Mallorca.