'El turisme que volem' recull més de 200 propostes aprovades en el I Congrés de Turisme de la Societat Civil

El Fòrum de la Societat Civil ha presentat aquest dimecres en roda de premsa 'El turisme que volem', el document resultant del I Congrés de Turisme de la Societat Civil. Aquest text de més de 50 pàgines recull totes les propostes que es varen aprovar durant la jornada del 26 de juny d’enguany, a més d’una breu relatòria de com va anar la jornada del Congrés. Precisament, durant la presentació s’ha recordat que aquest Congrés es va organitzar «amb l’objectiu principal d’analitzar i proposar solucions per a la imprescindible reconversió del model turístic actual de les Illes Balears, però fent-ho de manera participativa i impulsant la implicació de la ciutadania, tant de persones particulars com d’associacions i entitats».

El document que han presentat la presidenta del Fòrum, Joana Maria Palou, i el vocal de la comissió executiva del Fòrum, Jaume Garau, recull 214 propostes que tenen l’objectiu d’apuntar fites concretes per a impulsar un canvi de model turístic conscient amb el canvi climàtic, amb les necessitats del territori i amb les de les persones que hi viuen. Precisament, algunes de les propostes són limitar la compra d’habitatges per part de no residents, establir un índex de saturació turística (partint de la base del nombre de turistes per habitant i definint una capacitat de càrrega que limiti el volum de turistes que arriben en avió o en vaixell), preservar el sòl rústic per als usos que li són propis o augmentar la presència de la societat civil en el CES i en totes les entitats públiques de gestió del turisme.

A més, entre les propostes aprovades també es troben mesures per al decreixement de places turístiques, la modernització del parc hoteler, la protecció del medi ambient i la diversificació econòmica. També es proposa la millora de la qualitat de l’oferta turística o la protecció del litoral. Totes aquestes mesures, han explicat des del Fòrum, cerquen «garantir una transició cap a un model turístic més sostenible i respectuós amb els recursos naturals de les Illes Balears».

Durant el dia del Congrés es va gaudir de ponències, debats, espais més dinàmics… i varen concloure amb una recollida de les conclusions grupals de la jornada. En aquest moment final de reflexió es va posar damunt la taula algunes de les principals conclusions com «la necessitat de reduir l’oferta turística actual, adaptar-se al canvi climàtic i transformar les infraestructures turístiques en espais més sostenibles i d’ús social».

Segons el Fòrum, aquest I Congrés de Turisme de la Societat Civil ha estat «una fita important en el camí cap a un model turístic més sostenible per a les Illes Balears». La presidenta del Fòrum, Joana Maria Palou, va informar durant la cloenda del Congrés que tocarà posar en marxa el II Congrés de Turisme de la Societat Civil, amb l’objectiu de «continuar avançant en la transformació del turisme balear». Totes aquestes informacions es troben ampliades i completades al document 'El turisme que volem', text que es presentarà pròximament a les institucions. El document es pot consultar aquí.