Detecten la presència de productes caducats a tres establiments alimentaris de Mallorca

La Guàrdia Civil, en col·laboració amb inspectors de la Conselleria de Salut, ha dut a terme l’operació Quick-Frozen, destinada a controlar la comercialització de productes amb la data de consum preferent expirada.

Arran d'una investigació policial, es va tenir coneixement que a diversos establiments alimentaris de Mallorca es comercialitzaven productes que havien superat la data de consum preferent. Per això, la setmana passada es varen realitzar cinc inspeccions conjuntes a establiments relacionats amb la indústria alimentària (producció, distribució i venda), a hotels i establiments d’hostaleria.

La primera inspecció va tenir lloc a les instal·lacions d'una empresa encarregada de l'emmagatzematge frigorífic i distribució d'aliments ultracongelats. S’hi varen immobilitzar i precintar més de 14 palets de productes amb la data de consum preferent i de caducitat depassada. A més, no tenien la documentació necessària de la traçabilitat d'aquests productes, per la qual cosa es va ordenar la suspensió de l'activitat de distribució.

La segona inspecció va ser realitzada en un establiment hoteler on es varen trobar, immobilitzar i precintar vuit palets de productes amb la data de consum preferent expirada.

La darrera inspecció va tenir lloc en un establiment l'activitat del qual està dedicada a l'especejament, envasament i emmagatzematge frigorífic de productes carnis frescs. Es va constatar que la cambra frigorífica estava espatllada i no funcionava des de feia mesos, i utilitzaven un tràiler amb plataforma frigorífica de congelació amb aquesta finalitat, per la qual cosa es va precintar.

Per tot això, els propietaris d’aquests comerços i establiments alimentaris han estat proposats per a sancions d'acord amb la Llei 17/2011 de seguretat alimentària i nutrició. Les infraccions detectades podrien ser tipificades com a greus i lleus. Les sancions establertes per aquesta llei són de fins a 5.000 euros per a les lleus i de fins a 20.000 euros per a les greus.