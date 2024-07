El Fòrum de la Societat Civil expressa les seves preocupacions sobre el Pla de reordenació del port de Palma

Aquest dilluns, el Fòrum de la Societat Civil, associació conformada per 27 entitats del món de l'associacionisme, l'ecologisme i la defensa dels drets de la ciutadania, s'ha reunit amb l'Autoritat Portuària de Balears (APB) per a xerrar de les línies generals del futur Pla de reordenació del port de Palma, projecte encara no aprovat ni presentat davant del Consell d'Administració. A aquesta reunió han assistit tres representants de les entitats constituents del Fòrum i el president de l'APB Javier Sanz, el director general Toni Ginard i la directora del departament de governança corporativa, Laura Molano.

L'anterior Pla d'ampliació del port aprovat el 2020 pel Consell d'Administració de llavors, que l'APB ha tengut damunt la taula els darrers quatre anys, va acabar sent aturat definitivament al maig de l'any anterior pel nou Consell d'Administració entrant, tot i la inversió ja realitzada en tasques de planejament. «Aquest Pla, ara desfasat, plantejava entre d'altres la concentració de tots els amarraments de ferris de càrrega de passatgers i mercaderies a la zona del dic de l'oest, el que s'ha justificat com a inviable logísticament, així com de tota la zona industrial i reparació d'embarcacions a la zona del moll vell, amb l'impacte visual que això suposa. Aquest Pla d'ampliació ja va ser criticat en el seu moment per diverses entitats de la societat civil, principalment perquè plantejava l'ampliació de la zona disponible per al port en 8,8 ha», ha explicat el Fòrum.

En els darrers mesos, l'APB ha estat treballant en un nou Pla, que si bé no cerca l'ampliació de l'espai disponible, planteja la reordenació de tot l'espai portuari, essent flexible en l'ampliació o reducció de l'espai concedit a cada ús. Les principals novetats d'aquest Pla són el desplaçament de tota la zona industrial i de drassanes a la zona del dic de l'oest, allunyant-la del centre històric de la ciutat, la cessió d'espai per l'amarrament de ferris, la concentració de tots els amarraments de creuers a una sola terminal i la creació d'una zona oberta a l'ús públic del port a la zona del moll vell, on es planteja la creació de diferents edificis institucionals i d'educació. Segons l'APB, aquest projecte té com a prioritat la millora de l'operativitat del port com a nucli de desenvolupament econòmic de la ciutat a través de l'entrada de persones i mercaderies i de reparació d'embarcacions de les Balears, combinat amb la integració del port-ciutat.

Des del Fòrum de la Societat Civil s'han presentat algunes preocupacions relacionades amb el fet que aquest nou Pla de reordenació «es basi en els mateixos criteris de creixement poblacional de l'illa plantejats el 2020, actualment desalineats amb el missatge general de decreixement turístic, així com de considerar com a encara excessiu l'espai destinat a creuers turístics». També alerta que «cal ser molt estricte en les necessitats d'ampliar les zones de cada ús en detriment d'altres, segons les necessitats de la ciutat».

El Fòrum ha anunciat que farà arribar a l'Autoritat Portuària en les setmanes vinents les seves propostes de millora d'aquest nou pla, entre les quals es poden incloure estructures destinades a la recerca marina (avançant en el co-disseny del Pol Marí), així com altres que motivin l'esport marítim de baix impacte com altres ports o la priorització de l'ús i embarcacions tradicionals, que facin que el port adquireixi una funció de preservació de la memòria història de la indústria nàutica.