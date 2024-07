El preu final dels aliments quadriplica el que se li paga inicialment als pagesos a les Balears

El preu final que es va pagar per alguns aliments a les Balears el juny del 2024 quadriplicava l'abonat als pagesos, segons ha indicat en roda de premsa el portaveu de la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders (COAG), Jaume Bernis, sobre la base del Índex de Preus en Origen i Destinació dels Aliments (IPOD).

Bernis ha assegurat que «queda en evidència l'abús de poder per part de les grans plataformes» per encarir el preu final en comparació del que se li paga al sector primari. En concret, ha detallat que, segons l'índex de preus, la diferència entre origen i destinació s'estableix en una mitjana del 4,29%, sent al sector agrícola del 4,64% i al ramader del 2,95 per cent.

Aquest índex de preus, una eina sorgida el 2008, s'ha fet servir tant per a la confecció de la llei de la Cadena Alimentària com a nivell europeu, ha ressaltat Bernis. «Estam cansats de patir aquest abús de poder que encara existeix», ha indicat, tot i que ha admès que la diferència de l'índex s'ha reduït els darrers anys gràcies a les denúncies que s'han fet des dels col·lectius agraris.

En el cas de les Balears, el portaveu d'Unió de Pagesos, Joan Miquel Ferragut, ha advertit que els aliments tenen un sobrecost de producció del 30% que afecta, principalment, els cítrics i les hortícoles. «Només fer amb vaixell el trasllat de fertilitzants o llavors fa que pugi aquest 30%, que no repercuteix en el preu final», ha dit.

En concret, una de les diferències més acusades el mes de juny va ser relativa a la taronja, on es va pagar en el preu d'origen 0,19 euros el quilo, mentre que el preu destí va ser de 2,05 euros el quilo, és a dir, una diferència del 979% entre origen i destinació.

Altres diferències notables són respecte a la llimona, amb un 845%; també, la nectarina, amb el 407%; la ceba i l'all, amb el 585% i el 502% de diferència, respectivament; o la col, l'encisam i la pastanaga, que s'estima en un 461%, 400% i 466% cadascuna. Per contrapartida, la diferència més baixa és la de l'oli d'oliva verge extra, que al juny va assolir una diferència del 38%.

Pel que fa a això, Ferragut ha explicat que la problemàtica amb les taronges o les llimones està relacionada amb la importació de mercaderies des de tercers països que no compleixen amb les exigències de la Unió Europea i tenen uns costos de producció més barats. Tot i intentar mantenir un marge de benefici, ha admès que «no és rendible» la venda per als pagesos.

En aquesta línia, el portaveu de COAG ha indicat que els mercats municipals en què no hi ha intermediaris són vies per a comprar «més barat» i amb un preu més proporcional als costos de producció. A més, ha manifestat que per a millorar aquesta situació cal «complir la llei» i, també, «ser valents» a l'hora d'assenyalar la mala praxi de les empreses, afegint que «cada any es multipliquen les denúncies» que gestiona la patronal.