El Consell de Mallorca concedeix dos premis a treballs d’investigació sobre la Serra de Tramuntana

El conseller de Presidència, Antoni Fuster, i el director insular de Serra de Tramuntana, Antoni Solivellas, han lliurat els premis Serra de Tramuntana d'investigació. La segona edició d’aquest certamen té com a objectiu estimular la recerca en tots els elements i valors que han fet de la Serra de Tramuntana mereixedora de la declaració de patrimoni mundial per part de la Unesco. La comissió d’avaluació d’aquesta segona edició l’han format tots els membres del Comitè d’Experts i Expertes de la Serra de Tramuntana – l’òrgan d’assessorament d’alt nivell del Consorci i impulsor del certamen.

El conseller de Presidència, Antoni Fuster, ha destacat que «els dos treballs premiats ens ajudaran, de ben segur, a millorar la gestió del patrimoni mundial que feim el Consorci, ja que tots dos ens presenten una aplicació pràctica i concreta de com calcular els quilòmetres de pedra en sec i de com trobar antics camins públics. Aquest vessant pràctic és, precisament, el que cercam amb la convocatòria dels Premis, noves mirades de professionals i d’experts que ens ajudin a fomentar el debat intern per, en definitiva, gestionar millor el patrimoni en benefici d’habitants i visitants».

Una de les dues propostes guanyadores és 'Teledetecció i amidament de marges i marjades de pedra en sec de la serra de Tramuntana', del geògraf Gabriel Garcies Ramon. Es tracta d’un estudi que dissenya una cadena automatitzada de processos amb l’objectiu de detectar i mesurar els quilòmetres reals que hi ha de marges i marjades a la Serra mitjançant sistemes d’informació geogràfica. La comissió d’avaluació dels Premis ha valorat l’alt grau d’aplicació pràctica de la tècnica proposada en la gestió del patrimoni mundial, ja que la paret de pedra en sec és un dels elements més importants.

La segona proposta premiada és 'La recuperació d’un camí públic a la serra de Tramuntana: el cas del camí Llarg (Pollença)', de Miquel Àngel March Cerdà, llicenciat en Geografia i Història, especialitzat en ordenació del territori. La comissió avaluadora ha valorat, també en aquest cas, la seva aplicació pràctica per a la gestió del patrimoni mundial, ja que presenta, a partir d’un cas particular, un procediment d’investigació per recuperar camins. En aquest cas, March ha cercat les traces de l’antic el camí Llarg de Pollença, combinant la investigació oral, la documentació històrica administrativa i la feina de camp.