[VÍDEO] Els menorquins clamen contra la massificació turística que pateix l'illa

La campanya 'Via Menorca', del GOB Menorca, s’ha traslladat a una platja real per a lluitar contra la massificació turística: des de Cala en Turqueta s'ha imaginat i organitzat un canvi de rumb per a l'illa.

Des de primera hora del matí, un grup de 250 persones s’ha coordinat per a trobar-se a l’aparcament i omplir-lo de cotxes residents durant unes sis hores. La trobada ha continuat a la platja per a confeccionar diversos missatges sobre l’arena amb l’ajuda de tovalloles i els cossos de les mateixes persones. A partir d’aquí s’han obtengut unes imatges que serviran per a transmetre cap a l’exterior la preocupació d’una bona part de la població menorquina per la deriva massificadora que pateix l’illa.

Cala en Turqueta ha tornat a ser un espai reivindicatiu

La platja ja va motivar reiterades mobilitzacions per a evitar la urbanització que s’havia dissenyat en els anys setanta. Aquells moviments cívics varen permetre que hagi arribat fins als nostres dies com una platja verge i icònica, i ens recorden que l’acció ciutadana va permetre llavors una via diferent per a Menorca, i que ho pot fer també ara.

D’un temps ençà, aquesta platja duplica o triplica la pressió humana que hauria de tenir teòricament. Segons informes del Consell Insular de Menorca, Cala en Turqueta ha superat cada any des de l’any 2000 la seva capacitat de càrrega.

«La realitat d’aquesta platja, i de moltes altres a Menorca, és simptomàtica, i la seva situació descriu també més factors: l’illa rep un 30% més de cotxes a l’estiu dels que pot absorbir, milers de lloguers turístics il·legals dificulten enormement l’accés a un habitatge a residents i treballadors, l’elevada pressió sobre els nostres recursos naturals és cada vegada més gran», han explicat.

Per això, des de Cala en Turqueta s’ha reivindicat una altra via per a Menorca, per a frenar una pressió turística que augmenta i per a exigir el dret a un habitatge, per salvaguardar els nostres recursos d’aigua, i per a diversificar l’economia i que la gent jove que ha sortit de Menorca per a formar-se pugui tornar a l’illa i trobar-hi una manera digna de viure-hi.