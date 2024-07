Educació introdueix novetats en les instruccions que regulen el servei de menjador per al pròxim curs 24-25

La Secretaria Autonòmica de la Conselleria d’Educació i Universitats ha publicat les instruccions relatives al servei de menjador escolar dels centres públics no universitaris per al curs 2024-2025 amb un seguit de novetats respecte al curs anterior.

Pel que fa a l’horari del servei de menjador, s’estableix que s’ha d’oferir entre la franja horària compresa entre les 12.00 i les 15.30 hores, quedant així inclòs l’horari de dinar dels alumnes de primer cicle d’educació infantil (0-3 anys). Les instruccions del passat curs escolar establien l’horari entre les 12.30 i les 15.30 hores.

Quant a l’elaboració dels menús, també s’ha introduït en les orientacions bàsiques que les empreses o entitats que gestionen el servei de menjador escolar als centres docents públics no universitaris han de tenir en compte el berenar del primer cicle d’educació infantil.

Amb relació a la quantia de les gratificacions que perceben els docents que, de manera voluntària, exerceixen funcions d’encarregat del servei de menjador, aquesta ha augmentat de 9,32€ per dia a 25€ per dia (en el cas de menjadors d’entre 51 i 99 comensals) i de 10,48€ per dia a 27€ per dia en el cas de menjadors a partir de 100 comensals.

A més, per al curs 2024-2025, la quantia de la gratificació per al personal amb funcions d’atenció i cura directe de l’alumnat en el servei de menjador escolar és de 22€ per dia. En les instruccions per al curs 2023-2024 aquesta quantitat es fixava en 7,41€ per dia. El personal docent percebrà aquests pagaments al final de cada trimestre i no en un pagament únic com s’havia fet fins ara.

Cal recordar que la Conselleria d’Educació i Universitats, des de la Secretaria Autonòmica de Desenvolupament Educatiu, està fent feina per topar el preu dels menús en els menjadors escolars per al curs 2024-2025.