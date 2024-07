L'OCB celebra que el 80% de les famílies optin pel català com a llengua de primer ensenyament dels seus fills

L'Obra Cultural Balear ha manifestat la seva satisfacció després de les dades de l'enquesta feta als pares dels nins que cursaran 4t d'infantil a les Illes Balears, on un 78,5% varen triar el català com a primera llengua. L'entitat assegura que "les famílies no es deixen entabanar per la confusió generada pel Govern entorn d'aquesta qüestió, creant problemes on no n'hi havia, ni es deixen arrossegar pel renou provocat per l'extrema dreta i grupuscles afins, que, esperonats per l'odi a la nostra llengua, només cerquen trencar la convivència i la cohesió social".



Així, l'OCB recorda que continua exigint al GOIB que "retiri el pla de segregació lingüística a educació primària per al curs 2024-25, que renunciï definitivament a implantar-lo a educació secundària en el curs 2025-26 i que destini la doblerada que hi tenia pressupostada a necessitats reals dels centres educatius".



"Insistim que el pla de segregació per educació primària és il·legal (per això l'OCB el té recorregut als tribunals), ha fracassat (només un 3% dels centres, tots privats concertats, s'hi han adherit), no figurava en el programa electoral del PP (és un frau als seus votants), i va ser perpetrat per satisfer les exigències de l'extrema dreta antimallorquina, que ara ha retirat el suport al GOIB", afirmen des de l'Obra Cultural Balear.