CCOO: «El model turístic actual és insostenible pels treballadors i treballadores de l'hostaleria»

A l'equador de la temporada turística, la Federació de Serveis de Comissions Obreres denuncia que la precarietat laboral que pateixen els treballadors i treballadores del sector de la hostaleria continua augmentant. Des del sindicat expliquen que molts treballadors de temporada que venien a fer feina a l'estiu no han vengut a causa del preu de l'habitatge i de la cistella de la compra, «excusa que serveix a certes empreses per incomplir la legislació vigent i el conveni col·lectiu d'aplicació».



D'aquesta manera, «amb les plantilles minimitzades, es produeixen sobrecàrregues de treball, augment de jornades laborals que moltes vegades ni es remuneren ni es compensen, dies de descans setmanal i descans entre jornades que no es respecten, la impossibilitat de conciliar la vida familiar amb la vida laboral i un llarg etcètera d'abusos», afirmen des de CCOO.



Comissions Obreres adverteix que, com cada any, d'aquí a unes setmanes es produirà un augment d'accidents laborals i baixes per malalties comunes a causa dels elevats ritmes de feina als quals es sotmeten els treballadors i treballadores, que posen en risc la seva salut.



Per CCOO el model turístic actual és insostenible pel conjunt de treballadors i treballadores del sector, ja que les condicions de feina empitjoren i a què, amb la inflació disparada, moltes famílies -per molt que facin feina- no poden fer front a les despeses bàsiques de la casa i arriben a final de mes amb moltíssimes dificultats. Malgrat les xifres rècord del sector, la generació d'ocupació i l'augment dels beneficis de les empreses, això no s'està traduint en millores de les condicions de feina i vida de les persones que hi fan feina.