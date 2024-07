Una multitud omple el centre de Palma i clama «Canviem el rumb. Posem límits al turisme»

Una multitud s'ha manifestat a Palma aquest diumenge per mostrar el malestar que provoca la massificació i la turistificació de tota Mallorca.

Més de 50.000 persones han sortit aquest diumenge, 21 de juliol, als carrers de Palma, per a protestar contra la massificació turística, en una manifestació convocada per la plataforma Menys turisme, més vida, a la qual s'hi han adherit un total de 111 entitats, entre les quals hi ha col·lectius ecologistes, veïnals, sindicals, educatius i culturals.

Entitats ben diverses han confluït en una convocatòria que ha volgut mostrar els malestars que provoca la turistificació i la priorització del sector turístic per davant dels interessos dels residents a Mallorca.

Segons ha informat el portaveu de la plataforma Menys turisme, més vida, Pere Joan Femenia, en declaracions als mitjans de comunicació, «l'objectiu de la manifestació d'aquest diumenge és canviar el rumb» perquè, ha afegit, «la població està farta d'un model econòmic que no té en compte les problemàtiques que genera en els residents i, a més, només pensa a continuar creixent».

«És ara, després de més de dos anys de rècords turístics, que la població ha dit basta, que vol posar un punt i final a aquest creixement i mesures concretes per a limitar i decréixer en el nombre de turistes que venen» a l'illa, així com «millorar el benestar de la població local», ha subratllat.

Les principals mesures que demana la ciutadania, ha detallat Femenia, «estan enfocades a decréixer el nombre de turistes, regular i limitar l'entrada de creuers i avions que arribin a Balears, posar una moratòria, que vagi decreixent el nombre de places turístiques que té l'illa, controlar la compravenda de no residents i l'entrada de cotxes de lloguer que accedeixen a Balears, i fer un estudi de capacitat de càrrega, d'acord amb la capacitat que tenen les Illes d'acollir una massa de població cada vegada més insostenible».

Així mateix, el portaveu de la plataforma Menys turisme, més vida ha tengut un missatge per a aquelles persones i polítics que diuen que a les Balears es viu del turisme. A tots ells, ha dit, «els respondria que fa molts anys que la riquesa no s'està distribuint», sinó que «s'està acumulant en els grans capitals».

«Tenim un 21% de població que està en risc de pobresa i, cada vegada, la situació és més insostenible, per això, aquest diumenge, la població surt a manifestar-se», ha incidit.

Finalment, el portaveu de Menys turisme, més vida ha retret a les autoritats que «no estan movent fitxa per a establir una relació amb la ciutadania» i fer front a aquesta situació. Per això, ha conclòs, «la ciutadania surt a reclamar que els escoltin i que en els pactes i taules sostenibles, que estan constituint, en les quals els ciutadans estan infrarepresentats i on les úniques dinàmiques que seguiran seran les d'aquestes últimes dècades, que no duen enlloc.»