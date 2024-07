El PI anuncia que no assistirà a la manifestació 'Canviem el Rumb'

El president d'El PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS Tolo Gili ha assegurat que la formació regionalista no assistirà a cap manifestació «en contra del sector turístic o dels turistes». «El turisme en si no és dolent. Són les polítiques que s'han duit a terme els darrers anys, la gestió i on hem anat a cercar les solucions. Pautes que ens han fet arribar aquí on som ara mateix», ha assegurat Gili.



El president de la formació ha reconegut que «els mallorquins sempre hem anat a cercar solucions a fora, esperant que PP o PSOE ens duguessin la solució des de Madrid, i aquestes no han arribat mai. Fa quaranta anys que esperam», assegura Gili. «Ara ens volem manifestar perquè el món s'adoni que tenim un problema, quan els que hem de despertar som nosaltres mateixos. Som nosaltres que hem d'arreglar ca nostra».



«Aquestes manifestacions d'atacar els turistes o fer veure a la premsa internacional que les Illes són un desastre estan mal enfocades. Estam errant el tir», insisteix. «Hem d'apuntar als gestors de les Illes Balears. Fa 8 anys que no han fet res; fa 20 anys, per no dir 40, que esperam que l'Estat vengui i ens ajudi, quan no fa més que recaptar», explica. «La solució està en nosaltres mateixos: hem de confiar en projectes propis».



«Per tots aquests motius», explica el president del PI, «no assistirem a cap mena de manifestació que ataqui turistes o que faci veure que la indústria del turisme és xereca», assegura Gili. «Som conscients que s'ha de gestionar millor, i de la mà de tots. El que no podem fer és agredir a ningú i no equivocar el tir. Els que ho han fet malament són els polítics que han governat durant aquests anys», ha sentenciat.