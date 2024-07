MÉS demana reduir la pressió nàutica, acabar amb els fondejos incontrolats i reclama al Govern de l’estat que incrementi els efectius de control marítim

MÉS per Mallorca ha registrat una proposició no de llei per reduir la pressió nàutica, eliminar els fondejos incontrolats i acabar amb l’impacte sobre la posidònia oceànica. Els ecosobiranistes denuncien que Ports IB no està implementant els camps de boies previstos al Pla General de Ports i insten el Govern de Prohens a impulsar-los de forma urgent, així com allà on hi ha praderies d’alt valor i praderies a regular, i a dur a terme un abalisament urgent de les àrees on es preveuen aquests camps mentre es contracten i tramiten els projectes. Així mateix, la proposta de MÉS reclama al Govern de l’Estat l’increment dels efectius de control marítim d’embarcacions a fi de garantir el compliment de les limitacions de navegació i fondeig existents.

«La pressió nàutica massiva que pateix la nostra mar i les nostres platges es troba a un punt de col·lapse completament inassumible des d’un punt de vista social i mediambiental i és urgent i imprescindible adoptar mesures de control i decreixement», ha assegurat el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa.

En aquest sentit, Rosa ha explicat que les Illes Balears són, amb molta diferència, el territori de l’Estat espanyol amb major nombre d’amarraments per persona, amb 20.272 amarraments anuals en port, als quals «se’ls ha de sumar prop de 4000 places més entre marines seques, boies i pantalans de temporada, arribant a 24.191 places per embarcacions, 16.228 de les quals a Mallorca». Una pressió que, lluny de limitar-se a les embarcacions que tenen amarrament a les Illes Balears o el lloguen per dies, s’hi ha d’afegir la pressió d’embarcacions que, procedents d’altres territoris, fondegen directament a les aigües de l’arxipèlag, així com de totes aquelles embarcacions i vehicles que, per les seves característiques i dimensions, poden quedar guardades a terra, en tots dos casos, o amb un volum difícil d’estimar, si bé, de cada vegada més important.

Davant aquesta realitat i amb la voluntat de reduir la pressió nàutica, eliminar els fondejos incontrolats i acabar amb l’impacte sobre la posidònia oceànica, MÉS per Mallorca ha registrat una proposició no de llei que insta el Govern a impulsar de forma urgent la implantació dels camps de boies allà on hi ha praderies d’alt valor i praderies a regular, així com els previstos en el Pla General de Ports, i dur a terme un abalisament de les àrees on es preveuen aquests camps mentre es contracten i tramiten els projectes, a efectes d’assegurar que els fondejos no interfereixen en la seguretat dels banyistes.

En aquest sentit, MÉS per Mallorca recorda que tant el Pla General de Ports de les Illes Balears, com el Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la posidònia oceànica a les Illes Balears, coincideixen en la necessitat de desenvolupar camps de boies per tal d’eliminar el fondeig directe sobre la posidònia i reduir el seu impacte, a la vegada que s’aconsegueix ordenar el nombre d’embarcacions i delimitar la seva ubicació.

D’acord amb el Decret de posidònia, són praderia d’alt valor a Mallorca les des Caló (Artà), Formentor (Pollença), Portals Vells – El Mago (Calvià), Portocolom (Felanitx), Sant Elm (Andratx) i Sa Foradada (Deià), essent altament necessari la reducció de la pressió nàutica dels fondejos sobre aquestes. Així mateix, són praderies a regular, les d’Alcanada (Alcúdia) i Cala Blava (Llucmajor), considerades com zones on és convenient la seva restauració. Al seu torn, el Pla General de Ports de les Illes Balears, preveia el desenvolupament de camps de boies en entorns on, per les seves característiques, era necessari reordenar els espais de fondejos, als efectes de garantir la seguretat de persones i embarcacions i reduir la sobreocupació. Entre aquests, s’hi troben espais com la de Port Adriano i Portals (Calvià), Portocolom (Felanitx), Portocristo (Manacor), el Port de Pollença, la Colònia de Sant Jordi (Ses Salines) Portopetro(Santanyí) i el Port de Sóller.

Tanmateix, MÉS per Mallorca denuncia que, en l’actualitat, d’aquests espais únicament hi ha camps de boies a Sant Elm, Formentor i Cala Blava i que tot i que el Pla de Ports preveia que aquest estiu entrassin en funcionament els camps de boia d’es Caló (Artà) i de sa Foradada i estan en els pressupostos de Ports IB per enguany, ara com ara encara no s’han contractat les obres i que, pel que fa a la resta d’indrets, Ports IB ni tan sols els ha previst per als pressupostos d’enguany, encara que es tracta d’un organisme amb un romanent multimilionari any rere any com per poder impulsar els projectes.

«Des de MÉS per Mallorca lamentam la inacció absoluta de la conselleria de la Mar a l’hora de pal·liar el col·lapse nàutic que pateixen les nostres aigües», ha afirmat Rosa. «Un any després que Prohens hagués creat aquesta conselleria veim que no ha servit per absolutament res. Ni ha servit per accelerar els projectes que estaven pendents de licitar-se de la passada legislatura, ni ha servit per garantir que els mallorquins i les mallorquines puguem anar a nedar amb tranquil·litat», ha continuat. «El col·lapse nàutic no fa més que créixer i, mentrestant, Ports IB no impulsa els projectes previstos per ordenar els fondejos com puguin ser els camps de boies d’Es Caló a Artà, Portocolom, Port de Sóller o Port de Pollença», ha afegit el diputat ecosobiranista.

Finalment, la proposició de llei dels ecosobiranistes insta al Govern de l’Estat a incrementar notablement els efectius de control marítim d’embarcacions a les aigües de les Illes Balears, per tal de garantir el compliment de les limitacions de navegació i fondeig que existeixen en els diferents indrets de la nostra costa.