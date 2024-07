Familiars de Picornell i Pascual ratifiquen la denúncia contra Le Senne: «El seu gest va produir dolor, tristesa i indignació»

Els familiars d'Aurora Picornell i de les germanes Antònia i Maria Pascual han acudit aquest dijous, a les 11.30 hores, al Jutjat d'Instrucció número 1 per a ratificar la denúncia per delicte d'odi contra el president del Parlament, Gabriel Le Senne, per arrabassar una fotografia de les Roges del Molinar.

«Tots els gestos tenen un significat i el gest que vàrem veure el 18 de juny per part de Le Senne ens va produir dolor, tristesa i indignació», ha dit a la sortida dels jutjats, en declaracions als mitjans, Carlos Fernández, familiar de les germanes Pascual.

Demanat sobre si li hagués agradat més suport per part de les administracions públiques de les Balears, Fernández s'ha limitat a contestar que tant ell com els familiars de Picornell el que volien fer és «això d'ara». «Posar una denúncia», ha matisat.

I sobre aquesta, ha assegurat que els seus arguments per a interposar-la es basen en «sentiments, dolor i humiliació» per un gest que «va ser desagradable com a mínim».

Els fets denunciats es remunten al 18 de juny del 2024, quan se celebrava el ple per a debatre la proposta del partit d'extrema dreta VOX per a derogar de la Llei de Memòria Democràtica.

En senyal de protesta, les diputades del PSIB que componen la Mesa, Mercedes Garrido i Pilar Costa, varen exhibir als seus escons fotografies de les Roges del Molinar.

Le Senne va ordenar que les retirassin i les va arrabassar del portàtil de Mercedes Garrido esqueixant-les. Després va expulsar les dues diputades del PSIB.

Aquest divendres aniran als jutjats, també per a ratificar la denúncia contra Le Senne, representants de l'associació Memòria de Mallorca. A més, el col·lectiu 'Estimada Aurora' presentarà una querella contra el president de la Cambra, també per un delicte d'odi.