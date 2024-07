Binissalem aprova reconvertir locals com a resposta a la crisi d'habitatge

L'Ajuntament de Binissalem ha aprovat permetre la reconversió de locals comercials en habitatges, sempre que siguin unitats independents dels altres immobles i estiguin fora de la zona comercial del municipi.

El primer Tinent de batle, Josep Maria Pons, ha explicat que aquesta mesura busca respondre a la demanda d'habitatge al municipi, especialment per evitar que els joves hagin de deixar el poble. També ha destacat que servirà per revitalitzar espais comercials no rendibles, obsolets o en desús.

El batle de Binissalem, Víctor Martí, ha recalcat que la zona comercial del poble, incloent carrers com la plaça de l'Església, quedarà exclosa d'aquesta mesura, per preservar els locals com a espais de trobada i oci per als residents.