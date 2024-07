Un estudi elaborat pel Govern constata l’increment en la compra de palo i herbes de Mallorca

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, a través de la Direcció General de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, ha publicat les dades de la quarta part de l’Estudi del consum dels aliments amb DOP/IGP a l’illa de Mallorca. El principal objectiu d’aquest document és conèixer l’actitud dels consumidors en relació amb les begudes espirituoses amb indicació geogràfica, així com analitzar el grau i la freqüència de consum d’aquestes begudes, el perfil dels consumidors i l’evolució del comportament del consumidor respecte de l’estudi fet els anys 2016 i 2018. El treball de camp s’ha duit a terme a diferents parts de Mallorca i s’han entrevistat un total de 1.019 persones residents a l’illa d’entre 25 i 65 anys (un 79,98 % dones i un 20,02 % homes).

Una de les dades principals que se n’extreu és que el nombre de persones que compren palo de Mallorca i herbes de Mallorca s’ha incrementat en relació amb l’any 2018 i 2016 (actualment, un 47,2% dels enquestats compra herbes i un 21,8%, palo). La freqüència de compra tant de palo com d’herbes també ha augmentat respecte dels anys anteriors. Així, per exemple, un 0,9 % assegura que compra palo de Mallorca diàriament, mentre que un 89,6 % ho fa una vegada al mes. Quant a les herbes, un 4,4 % en compra un pic a la setmana i un 94,2 % ho fa mensualment o ocasionalment.

En aquest sentit, el director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llabrés, ha assenyalat que «valoram positivament aquestes dades. No obstant això, no podem deixar de banda que hem de continuar fent feina perquè els consumidors coneguin més aquests productes, especialment els nostres visitants».

Pel que fa al perfil del consumidor, els majors de 45 anys són més consumidors de palo de Mallorca que la resta. En el cas de les herbes de Mallorca, no hi ha diferència significativa en relació amb l’edat. A més, els homes compren més begudes espirituoses (IG) que les dones i els residents a la Part Forana de l’illa són els que compren més palo de Mallorca. Per altra banda, el document mostra que es compra més palo als domicilis en què viuen dues persones que en els habitatges on en viuen tres o més. De la mateixa manera, les persones nascudes a les Illes Balears consumeixen més palo i herbes de Mallorca que la resta.

Amb tot, cal recalcar que l’avaluació de les respostes de les persones entrevistades, juntament amb les dades de comercialització, evidencia que hi ha una predisposició elevada per comprar herbes de Mallorca i palo de Mallorca que no sempre es materialitza amb la compra del producte.