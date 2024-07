L’Institut d’Estudis Baleàrics presenta el programa de les XXXIX Jornades d’Estudis Històrics Locals

Aquest dilluns, 15 de juliol, a la seu de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), s’ha presentat el programa d’activitats i ponències de les XXXIX Jornades d’Estudis Històrics Locals, titulades 'Sanç I de Mallorca. El Regne de Mallorca i la Mediterrània a l’inici del segle XIV', amb motiu del 700 aniversari de la mort del rei Sanç I de Mallorca.

«El govern del regne de Mallorca per part de Sanç I durant els primers anys del centenni del catorze es va caracteritzar per la consolidació del regne i la seva notable influència a la Mediterrània. Mallorca va gaudir d’una etapa d’estabilitat, amb l’enfortiment de les relacions comercials i polítiques i la consolidació de les estructures socials i econòmiques pròpies», han explicat.

Les jornades tendran lloc els pròxims dies 19, 20 i 21 de setembre de 2024, repartides en quatre sessions, al saló d’actes de l’Arxiu del Regne de Mallorca, i se celebraran, precisament, durant el setembre, mes en què morí aquest monarca de la dinastia privativa.

Durant la presentació s’ha comunicat que en el transcurs de cada sessió hi tendran lloc les intervencions d’un o dos ponents i de diversos comunicants que hi exposaran els seus estudis. A més, hi participaran un total de cinc ponents convidats, investigadors de renom que coneixen el regnat del rei Sanç i el seu temps, com són: Antoni Furió, catedràtic de la Universitat de València; Stéphane Péquignot, director d’estudis de l’EPHE, PSL, de París; Antoni Riera Melis, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona; Ricard Urgell Hernández, director de l’Arxiu del Regne de Mallorca, i Miguel J. Deyá Bauzá, professor titular de la Universitat de les Illes Balears.

Així mateix, les jornades comptaran amb catorze comunicacions que tractaran temes diversos, com la política exterior i les institucions, l’armada i el cos de la cavalleria, la Casa Reial de Mallorca, l’economia i la fiscalitat, l’emissió de moneda, els oficis i les arts i la literatura a l’època de rei Sanç.

A més de presentar el programa, a l’acte d'aquest dilluns també s’ha anunciat que s’inicia el període d’inscripció a les jornades, que romandrà obert fins al 31 d’agost. La inscripció és gratuïta i les places són limitades, per la qual cosa cal apuntar-s’hi enviant un missatge a l’adreça electrònica publicacions@iebalearics.org.

A l’acte de presentació de les XXXIX Jornades d’Estudis Històrics Locals hi han intervengut Jordi Maíz Chacón, coordinador de les jornades, i el director de l’IEB, Llorenç Perelló, que manifesta que «seguint un dels eixos fonamentals d’aquesta institució, la programació d’aquestes jornades són una gran oportunitat per a la difusió i el coneixement de la història del nostre territori».