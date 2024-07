El servei de neteja del litoral recull més de nou tones de residus durant els mesos de maig i juny

Les embarcacions de neteja del litoral de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua han recollit durant els mesos de maig i juny en les Illes Balears un total de 9.005,75 quilograms de residus, una xifra significativa que destaca per l'inici anticipat de la campanya aquest any, començant el mes de maig en lloc de juny.

En total, a les Balears s'han recuperat 9.005,75 quilos, la qual cosa es tradueix en una mitjana diària de 296,48 quilos de residus. Aquesta campanya de neteja es realitza gràcies al treball de les 22 embarcacions de platja i litoral contractades per la Direcció General de Ports i Transport Marítim per a aquesta labor, incloent-hi enguany una embarcació híbrida, dièsel-elèctrica, que s'ha incorporat a la flota per millorar l'eficiència i reduir l'impacte ambiental.

Durant el mes de maig, es varen recollir més de 3.447 quilos de residus en totes les Illes Balears. Mallorca va ser l'illa amb la quantitat més gran de residus recollits, acumulant 1.678 quilos. Menorca va seguir amb poc més de 1.072 quilos, mentre que Eivissa i Formentera varen recollir 478 i 218 quilos respectivament. En aquesta recol·lecció, la fusta va ser el residu predominant, representant un 66,85% del total, seguit pel plàstic amb un 26,94% i altres tipus de residus com rodes i material de platja que sumaven un 5,86%.

Al juny, la quantitat de residus recollits va augmentar significativament, superant els 5.558 quilos en tot l'arxipèlag. Menorca va liderar amb 2.311 quilos, seguida de prop per Mallorca amb més de 2.000 quilos. Eivissa va recollir més de 1.036 quilos i Formentera poc més de 209 quilos. En aquest mes, la fusta va continuar sent el material més recollit, representant un 54,43% del total, mentre que el plàstic va suposar un 38,77% i altres residus un 3,18%.

Les embarcacions de platja, dissenyades per a operar en aigües poc profundes i recollir residus flotants de petita grandària, varen ser responsables de recollir més de 2.030 quilos de residus durant el mes de juny. D'aquests, Mallorca va contribuir amb 531 quilos, Eivissa amb 699 quilos, i Menorca amb gairebé 800 quilos. Formentera, en canvi, no va tenir recollida de residus amb barques de platja durant aquest mes.

Pel que fa a les embarcacions de litoral, que operen tant en aigües poc profundes com en àrees més allunyades fins a 5 milles de la costa, varen recollir més de 3.500 quilos de residus al juny. Mallorca va ser responsable de 1.469 quilos d'aquesta recollida, Menorca amb 1.512 quilos, Eivissa amb 337 quilos, i Formentera amb gairebé 210 quilos.

A més de la labor de recol·lecció regular, es varen dur a terme recollides especials per a abordar situacions excepcionals. A Mallorca, es varen retirar restes d'una embarcació, un tronc i dispersió d'escumes de mar al maig, i dispersió d'escumes i diversos pals al juny. A Menorca, es varen retirar dos troncs grossos al maig i diversos troncs al juny. A Eivissa, es van recollir trossos d'una barca al maig, i una barca a la deriva i dispersió d'olis al juny. A Formentera, es varen retirar pals i dispersió d'hidrocarburs al maig, i restes d'una barca i un tronc al juny.

Durant aquests dos mesos, la Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua va atendre un total de vuit avisos, cinc dels quals es varen gestionar en col·laboració amb el servei d'emergències 112 i Salvament Marítim, mentre que tres varen ser reportats per institucions i particulars.

La temporada de recuperació d'escombraries es va iniciar el mes de maig i es prolongarà fins al 30 de setembre.