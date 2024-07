Reclamen al PP que aprofiti la ruptura del pacte de Govern a les Balears per a retirar el pla pilot de segregació lingüística

La Plataforma per la Llengua considera que la presidenta del Govern, Margalida Prohens, té ara les mans lliures per a «canviar la seva política lingüística i retirar el pla pilot de segregació a les aules». L'entitat exigeix al Partit Popular que s'alliberi de les pretensions de VOX, el soci d'extrema dreta amb qui ha governat, i retorni a la via del consens sobre la llengua i l'Estatut d'Autonomia, i a tota la regulació normativa que és fruit d'anys d'acord polític a les Illes: «És molt fàcil: només ha d'escoltar el clam de la comunitat educativa i de tots els agents socials».

Suport unànime al decret de mínims