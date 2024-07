Reivindicació amb humor a la guiri marxa

Més d'un centenar de persones convocades per la plataforma Menys turisme, més vida han recorregut aquest divendres el centre de Palma en el que han anomenat una guiri marxa contra el turisme de masses i la gentrificació.

Durant la marxa pels carrers més concorreguts del centre de la ciutat, els participants en la protesta, proveïts amb vestits de bany, ombrel·les i maletes, han cridat lemes contra els hotelers, les plataformes de lloguer vacacional i els cotxes de lloguer, així com cants com 'we love Mallorca'.

Com si fos un grup de turistes, s'han detingut en punts com el carrer San Miguel, les places Major i de Cort per a fer-se fotos dificultant en alguns moments el pas de vianants i turistes, que han travessat el grup.

'Menys gelatos, més sobrassada', han cridat també per alertar de la pèrdua de comerços tradicionals davant les franquícies.

Al llarg de l'acció han transformat la clàssica cançó que parla d'un pont cap a Mallorca transformant la seva famosa tornada en «col·lapse a Mallorca, vivint del turisme, sense necessitat de contenir ni frenar, amb el jet privat preparat per escapar».

Els convocants han animat a la participació en la manifestació convocada el pròxim 21 de juliol.