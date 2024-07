L’STEI Intersindical reclama al Govern que retiri tots els acords subscrits amb VOX

L’STEI Intersindical demana al Govern del Partit Popular que, una vegada trencats els acords del partit d'extrema dreta VOX a totes les comunitats autònomes en les quals governava amb el PP o li donava suport, retiri totes aquelles propostes fruit de l’acord conjunt entre les dues formacions per a aquesta legislatura.

Per aquest motiu reclama que es tirin enrere mesures com l’Oficina de Garantia de la Llibertat Lingüística, la derogació recent de la Llei de Memòria Democràtica i el Pla Pilot de segregació lingüística a les escoles que s’hi han adherit, un Pla que va obtenir el rebuig d'òrgans com el Consell Escolar de les Illes Balears i el Consell Social de la Llengua Catalana.

També sol·licita que Gabriel Le Senne (VOX) deixi de ser el president del Parlament «per l’actitud d’odi i menyspreu cap a unes víctimes de la Guerra Civil i d’altres de caire homòfob».

L’STEI sol·licita que els 60 milions d’euros que s’havien de destinar al Pla Pilot segregador es dediquin a resoldre les mancances del sistema educatiu de les Illes, així com també que es retorni a les funcions i competències de l’anterior Oficina de Drets Lingüístics.

El sindicat fa una crida al Partit Popular de les Illes Balears perquè «governi des del diàleg i la voluntat de negociació i faci fora de les institucions i de l’acció de govern les polítiques d’odi, de segregació, de minorització de la llengua catalana i de foment de les desigualtats».