Arriben a les Balears els infants sahrauís, un any més, per a les 'Vacances en pau'

Divendres, 5 de juliol, varen arribar a Mallorca 25 dels 31 infants sahrauís que venen a passar l'estiu amb les seves famílies d'acollida a les nostres illes, la resta, 4 van a Eivissa i 2 a Menorca. Tant l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears com les famílies d'acollida els estaven esperant amb molta il·lusió. «Estam convençuts que, una vegada més, sorgiran uns llaços indestructibles entre les famílies d'acollida i les famílies sahrauís i l'estada dels millors ambaixadors de la causa sahrauí serà un èxit un any més, després de 37 anys desenvolupant el programa a la nostra comunitat», han assenyalat.

El programa 'Vacances en pau' celebrarà una festa de benvinguda per als infants i les famílies acollidores que tendrà lloc al Parc de sa Rectoria de Binissalem dissabte, 13 de juliol. Començarà a les 19 hores i el parlament de les autoritats està previst per a les 19.45 h i seguidament faran un berenar- sopar allà mateix.

Un dels principals objectius d'aquest projecte és contribuir a la millora de la salut dels infants sahrauís a través de revisions mèdiques generals i específiques i tractaments en els casos necessaris, per això durant aquesta setmana s'han començat a realitzar les revisions mèdiques dels infants als seus pediatres dels seus centres de salut. També han començat a realitzar-se a les revisions oftalmològiques als centres Clínica Baviera i IBO Miranza i a una revisió dental. Aquestes revisions, com sempre, es fan de manera altruista i solidària per part dels professionals cap aquests infants.