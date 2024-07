ARCA vota en contra de la distribució de l'ecotaxa per dedicar una quantitat «insignificant» a patrimoni

L'Associació per la Revitalització dels Centres Antics (ARCA patrimoni), ha votat en contra de la distribució de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS), ja que consideren «insignificant» el que es destina a Patrimoni. Ho ha fet al comitè executiu de la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible.



L'associació, el novembre de l'any passat, denunciava que no s'havia destinat a patrimoni ni un 3% de la recaptació, i que els doblers de la ITS havien «passat a formar part del pot comú de les despeses»: «s'han destinat a pagar concerts, subvencions per pagar patinets elèctrics, canonades o costos relacionats amb la pandèmia». Ara, subratllen que «l'impost d'estances turístiques hauria de ser una taxa finalista eco patrimonial», i no «un calaix de sastre on tothom vol agafar doblers pel que consideren necessitats immediates, siguin municipals o generals», que asseguren que han d'estar «garantides pels pressupostos generals de les administracions».



L'entitat ha posat d'exemple que respecte a aquest pressupost de la ITS només hi ha dos projectes que afecten el patrimoni: El manteniment de la Catedral d'Eivissa i una primera fase de la rehabilitació de Can Serra de Palma. Així, afirmen que aquest impost no «aposta pràcticament gens pel patrimoni, encara que figuri entre les seves finalitats».



Des d'ARCA, per tant, demanen que un tant per cent mínim del 40% es destini a Patrimoni, i que també es puguin dur a terme «projectes de col·laboració amb Patrimoni històric de titularitat privada que redundi després en gaudi públic».