Famílies de Mallorca denuncien "deficiències" i "discriminació" al sistema d'escolarització 0-3

El grup 'Per una escoleta prop de casa', format per famílies de Palma, Marratxí, Inca i Sóller, s'ha unit per exposar, en un document conjunt, les «mancances» detectades en el sistema d'escolarització de 0-3 anys a Mallorca i que ha provocat que es quedin «fora del procés d'inscripció de les escoletes». El document l'han firmat 50 mares i pares, i l'han presentat al conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera.



En aquest comunicat, les famílies han dit ser conscients que l'etapa 0-3 no és obligatòria, «però la societat actual i el món laboral no estan preparats perquè els nins quedin a casa amb els seus pares 24/7 fins als tres anys». Així, demanen que es prioritzin les places per «aquelles famílies que necessitin tenir els fills escolaritzats» perquè «els pares són laboralment actius».



Asseguren que la gratuïtat de l'etapa 0-3 anys ha fet augmentar la demanda, i que ara hi ha «més nins que places». Demanen al Govern que si «no és capaç d'assumir tots els infants als seus centres i als centres adherits», que assumeixin el cost de «les quatre hores dels centres privats" o que creïn nous centres que puguin començar a funcionar a partir de setembre».