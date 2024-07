Joan Manel Mulet (UCTAIB): «La cooperativa és un model empresarial preparat per aguantar les crisis»

Aquest dilluns, vuit de juliol, el programa VIDA d'estiu d'Ona Mediterrània ha entrevistat el president de la Unió de Cooperatives de Treball Assalariat de les Illes Balears (UCTAIB), Joan Manel Mulet, per commemorar el dia internacional de les cooperatives.

P: El 6 de juliol les cooperatives de tot el món celebren el dia internacional de les cooperatives, el coop's day. Com va anar la celebració en l'àmbit local, de Mallorca i Balears?

R: molt bé! Sempre és un plaer poder complir anys i celebrar coses com un dia internacional. pel que fa a l'UCTAIB i de federació de cooperatives fem l'acte important una mica més endavant.

P: El dia internacional de les cooperatives se celebra cada primer dissabte de juliol des de 1923, i està reconegut com a tal per les Nacions Unides des de 1995. L'impulsa l'Aliança Cooperativa Internacional i actualment aglutina cooperatives de 100 països que compten amb un total de 700 milions de membres. El moviment cooperativista a escala mundial és importantíssim.

R: Sí, és un model que a les IB és poc conegut, però internacionalment parlam de molts milions de persones afiliades a cooperatives de treball i en general. A l'estat espanyol el 10% del PIB el generen les cooperatives; és una dada molt important. A aquest nivell, les cooperatives generen un PIB superior al del turisme.

P: Parlem de l'estat de salut de les cooperatives a nivell de Balears. Segons les dades que tenim de 2023 hi ha prop de 350 cooperatives: 220 de treball associat, 53 microcooperatives, 51 cooperatives agràries, 11 de serveis, 12 d'iniciativa social, 8 de consum i una del mar. Com valores aquestes xifres? Semblen més aviat baixes.

R: A molts llocs, com ara el País Basc, Catalunya, Múrcia, València o Andalusia el cooperativisme està molt arrelat i té molta força. Moltes vegades el cooperativisme ha estat una sortida alternativa en moments de crisi, o per a la gent que no tenia feina. Aquí, a les Balears, per mor de, per exemple, el turisme, no han estat tan necessàries les cooperatives com a altres bandes on s'utilitzaven per generar ocupació. Igualment, les xifres podrien ser millors, especialment en les cooperatives que no són agrícoles o de treball. Ara vivim moments de canvi, i estaria bé que nous nínxols d'ocupació es desplacessin al model cooperatiu, com ara les petites empreses. El 2023 hem crescut en 14 microcooperatives, cosa que demostra que la nova legislació afavoreix que els emprenedors i les empreses petites (amb només dos treballadors) optin per aquest model.

El problema, en general, és que el cooperativisme és una opció desconeguda per a molts, que opten per fer-se autònoms o constituir-se com a societats. El model cooperatiu és molt interessant per als qui volen començar una empresa, però no és conegut.

P: De fet, una de les tasques que fa la UCTAIB és precisament assessorar la gent que està interessada o que té dubtes sobre el model.

R: Sí. Nosaltres tenim, bàsicament, tres potes: la representació dels nostres associats -totes les cooperatives- davant les institucions de les Illes Balears; la formació, donar formació contínues als nostres associats i de cara a l'exterior; i la creació. Nosaltres tenim dues persones que s'encarreguen de la part tècnica i administrativa en l'assessorament a les persones que venen a nosaltres amb una idea. Amb una idea i un capital mínim, de 1.800 €, ja es pot crear una cooperativa, i els terminis són més curts que per a la creació d'una empresa normal.

P: La creació d'una cooperativa, ara mateix, compta amb prou suport per part de les institucions públiques o encara hi ha massa complicacions?

R: No, a nivell burocràtic és molt ràpid. A escala d'ajudes, depèn de cada any. Les institucions tenen el deure constitucional de fomentar la creació de cooperatives, i el Govern Balear ara mateix dona una ajuda de 6.000 € per cada soci nou, i també dona ajudes en funció dels treballadors.

P: Quanta gent és necessària per crear una cooperativa avui dia?

R: El mínim de persones són dues, i en aquest cas parlam de microcooperatives. El març de l'any passat es va fer una llei nova que fusionava la Llei de Cooperatives del 2003 i la Llei de Microcooperatives del 2019. Així, amb dues persones i 1.800 € es pot constituir una cooperativa. Amb tres persones i el mateix capital es pot crear, així mateix, una cooperativa normal. Les microcooperatives poden ser de fins a 10 persones.

P: Per què que estigui creant una empresa i que dubti entre fer una SL, donar-se d'alta com a autònom o crear una cooperativa hauria d'optar per la cooperativa?

R: Nosaltres tenim uns «principis cooperatius» que fan que les cooperatives prioritzin a les persones, als treballadors. La idea d'una cooperativa de treball social és que l'aportació dels socis sigui tant el capital inicial, de manera simbòlica, com el seu treball. No és el mateix ser soci treballador que ser només treballador. A una cooperativa conciliar els horaris, per exemple, és molt més senzill, perquè el soci treballador és també, en part, propietari. La cooperativa és un model d'empresa amb una esperança de vida molt elevada: és un model preparat per aguantar les crisis.

P: Si algú es vol informar, com ha d'adreçar-se a vosaltres? Qui forma la UCTAIB? Totes les cooperatives de les Illes Balears?

R: Tenim una pàgina web amb moltíssima informació accessible, i a part es pot contactar amb nosaltres per telèfon o correu electrònic i demanar una reunió. La UCTAIB ha crescut molt gràcies a les microcooperatives. A banda, però, hi ha cooperatives d'ensenyament (devers 9 a Mallorca) i s'abasten tots els sectors; qualsevol empresa pot ser una cooperativa. Hi ha també moltes cooperatives que s'han creat en els darrers anys per gestionar escoletes infantils.

P: Ja hi ha data per al gran acte que comentaves abans?

R: No. Serà un acte conjunt de la Federació de cooperatives, i, normalment, es fa a l'octubre.