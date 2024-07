El GOB alerta que l'Albufera pateix la sequera més important de la darrera dècada

El GOB denuncia que la zona humida més important de les Balears viu una tendència de salinització i dèficit hídric que la sequera d'enguany agreujarà, i que suposarà un altre cop per als hàbitats i les espècies. Així, l'organització ecologista demana al Govern que actuï urgentment per evitar la sobre extracció d'aigua dolça de la conca que nodreix l'Albufera, «començant pels usos turístics».



L'entitat també explica que el dèficit de pluges que arrossega Mallorca des de fa uns anys ha abocat l'illa a una situació de sequera amb conseqüències a tots els nivells. Al camp, els efectes s'evidencien especialment en els cultius de secà, que amb les pluges insuficients no han pogut créixer i s'hauran perdut en gran part, segons el GOB.



Amb les dades recollides pel sistema de satèl·lits Sentinel-2 (programa Copernicus, Agència Espacial Europea) es poden analitzar les condicions dels terrenys i de la vegetació. Amb l'índex d'humitat de diferència normalitzada (NMDI per les seves sigles en anglès) es pot saber el contingut d'aigua de la vegetació i monitorar les sequeres, i enguany està en el valor més baix dels darrers nou anys. A més, als gràfics que ha proporcionat l'organització ecologista es veu la tendència a la baixa del NMDI.



El GOB ja va mostrar fa tres mesos amb imatges de satèl·lit la progressiva degradació de la vegetació de l'Albufera durant les tres darreres dècades a conseqüència del dèficit hídric i la salinització «causades per la sobreexplotació de l'aigua» entorn de la zona humida.



Des de l'entitat demanen a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi natural, responsable de la gestió del Parc Natural de l'Albufera de Mallorca, i la Conselleria de la Mar i Cicle de l'Aigua, responsable de l'ordenació de els recursos hídrics que prenguin mesures per garantir el «cabal ecològic mínim que necessita l'Albufera pel manteniment dels hàbitats i espècies que varen fonamentar la seva designació com a zona humida d'importància internacional inscrita al conveni de Ramsar».