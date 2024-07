Joves de Mallorca per la Llengua celebra amb èxit la seva permanent ampliada

Joves de Mallorca per la Llengua ha duit a terme aquest cap de setmana la permanent ampliada, uns dies en què la Comissió Permanent, l'òrgan de Joves que duu el dia a dia i s'encarrega d'organitzar els grans esdeveniments que es fan cada any, obre les portes a nous membres.



Els Joves han passat aquests dos dies a les cases de Son Llaüt, a Santa Maria del Camí. Després de la rebuda dels nous voluntaris dissabte de matí, els més veterans varen explicar com es munta un Acampallengua i un Correllengua. «El que es viu durant un Correllengua no es pot explicar amb paraules, només ho pot entendre qui ja n'ha fet un», diuen els membres de Joves amb més experiència. Després de dinar i jugar un poc a truc, Tomeu Martí i Pere Muñoz varen fer una xerrada explicant els orígens de l'entitat, el primer Correllengua o les primeres campanyes polítiques. «Fèiem tríptics que imprimíem amb papers de colors i els repartíem pels comerços de Palma», així va començar a rodar Joves de Mallorca per la Llengua. Diumenge dematí els Joves varen continuar amb la xerrada de clausura del cap de setmana, i varen fer arròs brut dins un calderó de matances ben gros per dinar amb l'ajuda de la padrina d'un dels voluntaris.