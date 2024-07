[VÍDEO] Més de 80 entitats donen suport a la manifestació del 21 de juliol de Menys Turisme, Més Vida

La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha convocat una manifestació per al proper dia 21 de juliol, a Palma, per reclamar a les principals administracions de les Balears «un canvi de rumb per transitar cap a un canvi de model socioeconòmic a les Illes, abandonant el monocultiu turístic».

La convocatòria ja compta amb el suport de més de 80 entitats, entre les quals, a banda de col·lectius ecologistes, sindicats, entitats culturals, veïnals...

Les principals reivindicacions d'aquesta mobilització són «l'accés universal a l'habitatge, volem que l'habitatge deixi de ser un bé de mercat per a ser un bé universal; aturar la precarització del treball, més enllà del sector turístic; la conservació de la cultura i llengua pròpia i la preservació del patrimoni i els espais naturals, entre d'altres».