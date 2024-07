Telefona per fer una reserva a un restaurant d'Eivissa i li diuen «te he dicho que me hables en español»

Una persona que pretenia fer una reserva en un restaurant d'Eivissa, es va trobar amb la desagradable sorpresa que no la va poder fer perquè li exigiren que parlàs espanyol per poder ser atesa i tallaren la comunicació.

Dídac A. va intentar fer una reserva per telèfon al restaurant 'Es Camí Vell', situat al carrer Vicent Marí Mayans, 2, 07813 del Puig d'en Valls, a Eivissa, però no li varen acceptar pel fet de provar de fer-la en català.

Ell mateix ho explica a la ressenya feta a Google: «Ahir vaig telefonar a 'Es Camí Vell' per a reservar taula. Un home, empleat del restaurant, em va respondre de molt males maneres que li parlàs en castellà. Jo, de manera tranquil·la i assertiva, li vaig dir que era molt fàcil: «reserva, tres persones, a les dues». Ell hi va tornar: «te he dicho que me hables en español». Jo li vaig repetir la frase de manera pausada i vocalitzant. Vàrem tenir aquest intercanvi de frases fins que ell em va penjar el telèfon. No tornaré a un lloc on em maltracten així».

També informava que ha posat una queixa a Plataforma per la Llengua: https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/ambits-de-treball/fes-una-queixa.