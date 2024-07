Gabriel Escarrer: «Les manifestacions diuen al turista que no és benvingut, és el pitjor que ens pot passar»

«Les manifestacions s'utilitzen com a imatge de què el turista no és benvingut és el pitjor que ens pot passar» ha afirmat el conseller delegat de Meliá Hotels, Gabriel Escarrer, a la presentació d'un manifest d'Exceltur. Les entitats que lluiten contra la massificació turística han respost assegurant que això és «anar pel bon camí», i recorden que ells aposten pel decreixement.



La situació actual duu a pensar que bona part de la societat està més o manco d'acord que el model turístic actual, de creixement desbordat, no és positiu. La reacció de la patronal hotelera Exceltur, que té per objectiu «potenciar un major reconeixement» del turisme en la societat «com a principal sector de l'economia espanyola» és advocar per passar de la quantitat a la qualitat. «Està clar que els anys en què estàvem desesperats per rebre turistes no parlàvem de massificació ni de gentrificació, però després de dos anys de bonança, pensam que és el moment de posar ordre, de qüestionar-nos el creixement només pel fet de créixer, no va d'això» ha explicat Escarrer. «Parlam de posar límits a certes àrees on ja no es pot créixer més, parlam d'aquesta aposta pel turisme de qualitat, que no vol dir de cinc estrelles». El CEO de Melià també ha qüestionat el turisme d'excessos, que «duu a un malestar general de part dels ciutadans». Concretament, ha demanat acabar amb els viatges d'estudis, afirma que «no tenen res d'estudis sinó que són disbauxa».



Per la seva part, el portaveu de Menys Turisme Més Vida, Joan Villalonga, afirma que el «turisme de qualitat és de qualitat per qui el rep, però no per les classes populars d'aquí». Assegura que es podria dir que els agroturismes «són de qualitat, però tots sabem de les externalitats negatives que tenen pel camp i qui en fa feina». A més, també qüestiona el plantejament que fa Escarrer sobre el turisme d'excessos: «Veig bastant classista traslladar la responsabilitat del descontentament popular a les classes treballadores europees que venen aquí a passar les vacances i no als hotelers».