L’Institut Menorquí d’Estudis organitza una jornada d’estudi i homenatge dedicada a Joan Timoner Petrus

L'Institut Menorquí d'Estudis (IME) organitza dissabte 13 de juliol una jornada d'estudi i homenatge dedicada a Joan Timoner i Petrus (Maó 1910-1997) a Can Victori (Camí des Castell, 28. Maó). El poeta, músic i intel·lectual va destacar com a articulista durant els anys trenta, escrivint a La Voz de Menorca. Les seves columnes es destacaven per la defensa de la llengua catalana i la menorquinitat, i va defensar la integració de Menorca en l'estatut del Principat. Després de la Guerra Civil, a banda dels poemes que va recollir en el volum L'illa d'argent (Nura, 1977), també va publicar també nombrosos articles en publicacions periòdiques com El Iris, el Menorca i la Revista de Menorca entre altres. Per increure-s’hi s’ha d’enviar un correu electrònic a adm.ime@cime.es. El programa de la jornada és el següent:

10 h Obertura institucional

10.10 h Presentació de la jornada

10.15 h Nel Martí (professor, IME), «El poeta, assagista i músic de l’illa d’argent, Joan Timoner i Petrus»

11.00 h Pausa

11.20 h Joel Bagur (historiador), «Panoràmica general de la intel·lectualitat menorquina al primer terç del segle xx»

12.00 h Antoni Joan Pons (filòleg, IME), «Joan Timoner i la dignitat de la llengua»

12.45 h Jaume Fabregat (musicòleg, docent, GREMe), «Timoner i Petrus: Menorca, poesia i música. En aquest ordre?»

17.00 h Josefina Salord (filòloga, IME), «Joan Timoner Petrus dins el panorama literari menorquí dels anys quaranta als setanta del segle xx»

17.45 h Òscar Sbert (enginyer industrial), «Cartes de Joan Timoner Petrus al jove Òscar Sbert Lozano»

18.30 h Pausa

18.45 h Ismael Pelegrí (filòleg, IME), «Una aproximació a L’illa d’argent, de Joan Timoner Petrus: bellesa, elegància i senzillesa»

19.30 h Presentació del llibre de Joan Timoner Petrus, La nacionalitat dels menorquins, editat a cura de Joel Bagur