[VÍDEO] Els ecosistemes i hàbitats marins de les Balears, protagonistes de la campanya 'Mar en Xarxa' del GOB

El GOB Mallorca ha iniciat una nova edició de la campanya Mar en Xarxa per a continuar divulgant sobre el medí marí, posant en valor la riquesa del Mediterrani i conscienciant sobre les problemàtiques que pateix.

En els darrers cinc estius, el GOB ha realitzat campanyes de divulgació i sensibilització per tal d’acostar el medi marí, tan rellevant a Mallorca i alhora tan desconegut, a la ciutadania. L’any 2019 va néixer la campanya SOS Posidònia amb l’objectiu de sensibilitzar la població sobre la importància de protegir i conservar les praderies de posidònia i donar eines a la ciutadania per poder contribuir a la seva protecció.

Després de quatre edicions amb un gran èxit de participació i impacte, informant i realitzant tallers per platges de tota Mallorca, es va veure que era el moment d’ampliar la mirada, així va néixer Mar en Xarxa. Aquesta és una campanya comunicativa a través de les xarxes socials amb la finalitat d’apropar el medi marí a la població general: «Volem que la ciutadania conegui i posi en valor la biodiversitat de les aigües on fa vida i que, a la vegada, sigui conscients de les problemàtiques i amenaces a les quals s’enfronta. Així, aconseguirem una societat més crítica amb la gestió del nostre litoral i la nostra mar, i més involucrada en la seva conservació».

La campanya de l’any passat es va centrar en explicar com es podia gaudir de les nostres platges i la nostra mar de manera respectuosa, així com donar a conèixer les diferents figures de protecció dels espais marins que podem trobar i alguns exemples de gestió a l’illa de Mallorca.

Enguany les temàtiques a tractar s’han decidit a través d’un procés més participatiu. Així, durant el mes de juny s’ha habilitat un formulari on tothom ha pogut expressar els seus dubtes i inquietuds en relació al medi marí: «Amb els resultats de les respostes obtingudes, hem vist que hi ha moltes ganes de conèixer els ecosistemes que s’amaguen a les nostres aigües i saber que es fa per a protegir-los».

La campanya de Mar en Xarxa 2024 constarà de set vídeos curts que se centraran en explicar els ecosistemes i hàbitats marins més rellevants al mar Balear. En un recorregut des de la terra cap a la mar es mostraran els penya-segats, els sistemes dunars, les badies somes, els fons arenosos, els fons rocosos, les praderies de posidònia i la columna d’aigua, i s’exposaran les espècies més rellevants, les funcions més importants d’aquests ecosistemes i la gestió, o la manca d’aquesta, que se’n fa.

Aquestes píndoles audiovisuals es publicaran els mesos de juliol i agost a través de les xarxes socials del GOB Mallorca. Per a finalitzar la campanya, la darrera setmana d’agost faran una xerrada on es podran repassar i aprofundir en els temes tractats, així com debatre sobre els futurs reptes del mar Balear.