Augmenta la pressió turística, maig de rècord amb dos milions de visitants a les Balears

Les Illes Balears varen rebre un total de 1.997.997 turistes internacionals durant el mes de maig, un 11% més que l'any passat, i varen fer una despesa de 2.219 milions, quasi un 17% més que el 2023, segons les dades recollides per l'INE. Aquestes són, tant per arribada de visitants com per despesa, les dades més altes de la història per a un mes de maig.



Sense comptar el juny, ja han visitat les Illes Balears quasi quatre milions de turistes. Els rècords d'arribada de visitants s'estan topant amb una societat que veu com aquesta indústria en complica les condicions de vida. A finals del mes de maig el Banc del Temps Sencelles va convocar una manifestació contra la massificació turística a Palma que va aplegar 25.000 persones, i han nascut noves iniciatives i plataformes com Mallorca Platja Tour, que va ocupar el Caló des Moro o Menys Turisme Més Vida, que ha convocat aquest diumenge 21 de juliol una manifestació al parc de les Estacions de Palma.