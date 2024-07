Dia Internacional de les Cooperatives: 'Les cooperatives construeixen un futur millor per a totes les persones'

El pròxim 6 de juliol les cooperatives de tot el món celebraran el Dia Internacional de les Cooperatives (#CoopsDay). El lema d'enguany és 'Les cooperatives construeixen un futur millor per a totes les persones', i la seva celebració assenyalarà el 30è Dia Internacional de les Cooperatives reconegut per les Nacionals Unides i el 102è Dia Internacional de les Cooperatives.

El Dia Internacional de les Cooperatives se celebra cada primer dissabte de juliol des de 1923 i està reconegut com a tal per les Nacions Unides des de 1995. L'impulsa l'Aliança Cooperativa Internacional (ACI), i actualment aglutina cooperatives de 100 països que compten amb un total de 700 milions de membres.

A les Balears, segons les dades de 2023, hi ha prop de 350 cooperatives: 220 de treball associat (53 microcooperatives), 51 agràries, 11 de serveis, 12 d’iniciativa social, 8 de consum i 1 cooperativa del mar. Durant l’any 2023 es varen constituir 14 microooperatives de treball associat, 1 microooperativa d'explotació comunitària de la terra, 2 agràries i 1 cooperativa d’explotació comunitària de la terra.

Des de finals del segle XIX, quan es crearen les primeres cooperatives a les Balears, concretament la cooperativa de consum El Porvenir a Mallorca l’any 1869, les cooperatives han contribuït a construir una societat més sostenible, fomentant el consum i la producció sostenibles i sent presents a tots els sectors econòmics.

En aquest sentit, «estem parlant d'empreses competitives, generadores d'ocupació i que resolen crisis sectorials o territorials, a causa de la seva capacitat col·lectiva de reaccionar enfront dels problemes socials: parteixen d’una altra visió sobre la riquesa com la capacitat per a satisfer l'amplitud de les necessitats humanes, per 'construir un futur millor per a totes les persones'», ha assenyalat la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB).