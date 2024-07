'Les Illes que t’estimes més. Tu tries!', oberta la plataforma de participació ciutadana del Pacte per la Sostenibilitat

Amb el lema 'Les Illes que t’estimes més. Tu tries!', el Govern crida a la participació d’entitats, associacions, sectors i ciutadans per tal d’identificar tendències i reptes que afecten les Illes Balears, en un moment en què «es fa necessari revisar l’organització territorial de la producció i del consum turístic, i reorientar el futur desenvolupament econòmic, social i ambiental de les Illes Balears».

La iniciativa —que s’inscriu en el marc del Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears— «parteix de la convicció que el futur no és una cosa feta ni predeterminada, sinó que les Illes estan obertes a molts de futurs possibles», expliquen.

A la portada de la plataforma, la presidenta del Govern, Margalida Prohens, s'adreça per carta als ciutadans per a explicar-los la importància que té la seva participació i traslladar-los la dinàmica de feina que se seguirà a partir d’avui. I és que, en paraules de la presidenta, «la finalitat no és cap altra que fomentar una participació més democràtica i transparent, i més activa i diversa, tant dels actors regionals amb capacitat de decisió com de la ciutadania en general. D’aquesta manera, aspiram a captar punts de vista a gran escala i a augmentar la inclusió i la cobertura geogràfica a totes les illes i municipis».

Una vegada recollides les propostes que la ciutadania hagi registrat en la pàgina web, es traslladaran als grups de treball, els quals s’han estructurat al voltant de 12 àrees de reflexió-acció. Els grups estaran integrats per membres de la mesa del Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears que es va constituir el passat 22 de maig, en la qual participen representants dels sectors econòmics, les universitats, les administracions locals, els partits polítics i les entitats de la societat civil, i on es duran també a debat les seves propostes. «Per tal de promoure la generació d’un coneixement ferm que tengui implicacions pràctiques en la presa de decisions, públiques i privades, aquest procés comptarà també amb l’aportació de coneixement del comitè d’experts, coordinat pel doctor Antoni Riera Font», assenyalen.