L’STEI reclama que les pagues extres de juny i desembre siguin dobles

L’STEI Intersindical denuncia que amb la paga extra del mes de juny, com passa amb la del desembre, tant el sou com els triennis no tenen el mateix import que amb una paga ordinària, una retallada que es pateix des de l’any 2010. Amb les quanties actuals, es poden arribar a deixar de percebre més de 600 euros a cada paga extra.

Malgrat que amb posterioritat l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic del 2015 va determinar que les pagues extres serien dues a l’any, per l’import íntegre del sou base, triennis i retribucions complementàries, aquest reducció de la percepcions continua vigent.

La Confederació Intersindical, de la qual forma part l’STEI, ha encetat una campanya per a recuperar d’una vegada aquest dret que es va treure a col·lectiu de treballadors públics l’any 2011.

Com que la recuperació del dret al cobrament íntegre de les pagues extra depèn de la voluntat política del Govern estatal i dels partits de l’arc parlamentari, la Confederació Intersindical ha remès un escrit als portaveus d’aquests en el Congrés i el Senat en què els trasllada aquesta reivindicació.

A més, a les Illes Balears «la pèrdua és doble, ja que el complement específic autonòmic, que és competència del Govern autonòmic, tampoc hi està inclòs; i pot suposar una pèrdua d’entre 400 i 500 euros», han assenyalat.

Per altra banda, el BOE del passat dijous va publicar el Reial Decret-llei pel qual es fixa un augment del 2% d’augment del sou del personal funcionari, amb la possibilitat d’un 0,5% addicional a final d’any en funció del PIB anual.

L’STEI Intersindical considera que és «una mesura del tot insuficient davant el cost de la vida a les Illes, amb famílies que dediquen una part considerable del seu sou a l’habitatge, amb un augment alarmant de la cistella bàsica».