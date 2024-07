Estrena de 'Refrit Mallorquí' a Ona Mediterrània: Humor, sàtira i mallorquinitat a les ones

Aquest juliol, Ona Mediterrània estrena un nou programa de ràdio que promet sacsejar l'escena de l'entreteniment illenc. Es tracta de 'Refrit Mallorquí', una proposta innovadora i carregada de contingut que arrenca les seves retransmissions els dimecres de 12.00 hores a 13.00 hores.

'Refrit Mallorquí' és, com el seu nom indica, un «refrit» de temes que giren al voltant de la mallorquinitat, abordant els drames i penúries que viuen els habitants de l'illa, tot mentre ofereix un mirall per autocriticar-se amb humor. El seu eslògan, «humor i sàtira per no pagar psicòlegs», encapsula perfectament l'essència del programa: riure's de les pròpies desgràcies en lloc de callar-les i remugar interiorment, una pràctica tan característica dels mallorquins.

En una recent entrevista, els creadors del programa, en Joan Guasp i en Guillem Casals, ens van explicar la seva visió. «No venim a guanyar cap premi, ni a què ens posin una estàtua. Venim a passar-ho bé, a què els oients gaudeixin amb les nostres mogudes i a intentar reconduir l'escena de l'entreteniment illenc, que tan colonitzat està per les xarxes socials i pel panorama peninsular», va comentar en Joan.

Els impulsors de 'Refrit Mallorquí' no només volen fer ràdio, sinó també crear contingut per a pòdcasts i fer fragments per a difondre a les xarxes socials. «Intentarem que hi hagi molta interacció entre el programa i el públic, demanant sobre temes, opinions i potser també que ens expliquin anècdotes seves», va afegir Guillem Casals. La idea és crear una comunitat vibrant i fer que la cultura mallorquina esdevingui 'cool'.

Aquest projecte compta, a més, amb la col·laboració de Toni Adrover i Biel Capellà durant el mes de juliol. «Esperem que poc a poc la comunitat 'Refrita' vagi creixent, tant en col·laboradors com en espectadors», varen expressar amb entusiasme els creadors.

Pel que fa al finançament, 'Refrit Mallorquí', està cercant patrocinadors o mecenes a través de la plataforma Patreon per tal de fer que aquest projecte valgui la pena. «No per guanyar-nos un sou, sinó per justificar el maleït trajecte per les carreteres massificades fins a arribar a la ràdio», va remarcar Joan Guasp amb una rialla.

Amb un discurs que pot semblar un poc 'make Mallorca's culture great again', els creadors recalquen que no cerquen nostàlgia, sinó modernització i redefinir el concepte de mallorquinitat. «Volem crear comunitat i fer d'allò mallorquí una cosa moderna i atractiva», conclouen.

'Refrit Mallorquí' es transmetrà cada dimecres de juliol a les 12.00 a Ona Mediterrània, i els episodis estaran disponibles a onamediterrania.cat i a Spotify per a aquells que no puguin escoltar-los en directe. No us ho perdeu!