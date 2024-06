Esquerra Unida denuncia que el Govern elimina les beques menjador directes a les famílies víctimes de violència masclista

Esquerra Unida ha denunciat aquest dissabte que a les bases per a atorgar les ajudes al menjador del curs 2024-25 per a alumnes de centres no universitaris, publicades el passat 13 de juny, el Govern del PP a les Balears, ha decidit retirar la condició de beneficiari directe a les famílies víctimes de violència de gènere.



Segons ha explicat el partit, aquestes ajudes s'atorguen mitjançant dos tipus d'assignacions, per barems o per assignació directa. El sistema de barem funciona amb l'assignació d'una sèrie de punts que donen accés a una quantia d'ajudes o una altra. L'assignació directa permet a una sèrie de col·lectius especialment vulnerables a rebre l'ajuda íntegra sense dependre de cap altre barem.



A les bases de les convocatòries realitzades durant el govern progressista, existien 3 tipus de beneficiaris d'aquestes ajudes directes: alumnat en situació d'acolliment, alumnes/as que tinguin la condició de refugiat (o els seus pares o tutors) i, un tercer cas que era el de família víctima de violència de gènere.



«Malauradament, en la nova convocatòria, el PP ha eliminat la condició de beneficiari directe a les famílies víctimes de violència de gènere, deixant-ho només com un element puntuable», ha assegurat el partit.



Segons Esquerra Unida, «aquesta decisió és doblement preocupant, d'una banda, demostra una vegada més que el PP balear continua sotmès a les directrius ideològiques negacionistes de VOX, en una matèria tan sensible com és la violència de gènere, perseguint la desaparició de qualsevol ajuda o reconeixement a aquelles dones que sofreixen la xacra de la violència de gènere. D'altra banda, aquesta decisió deixa en una situació de major precarietat i risc a unes dones que necessiten el suport més gran possible de la societat i de les institucions».



Per tot això, des d'Esquerra Unida exigeixen a la Conselleria d'Educació i Universitat que «rectifiqui aquest criteri i torni a considerar com a beneficiàries directes de les ajudes al menjador a les famílies víctimes de violència masclista».