El Govern fa un nou pagament de gairebé tres milions d'euros al sector primari de les Balears

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, a través del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), ha efectuat un nou pagament d'ajudes al sector primari de les Illes Balears per un import de 2,9 milions d'euros.



En total, s'han resolt i abonat expedients del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) i del Pla estratègic de la PAC (PEPAC) per un import de 2.306.791,52 euros; 593.654,96 euros en pagaments de les ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC) i ajuts amb fons de l'Estat per valor de 2.513,52 euros (corresponen al pagament 2024 dels préstecs de la línia de Capital Circulant 2018).



En aquesta línia, el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha assenyalat que «el sector està rebent tots els ajuts gràcies a la intensa feina que estam fent des de l'inici de la legislatura, amb l'objectiu d'acabar de resoldre totes les convocatòries com més aviat millor. A més, des del Govern continuam treballant per agilitzar al màxim la burocràcia i donar totes les facilitats possibles als pagesos i pescadors de les Illes Balears».



En concret, i en referència a les ajudes del PEPAC (agroambientals 2023), en els darrers dies s'han abonat 889.674,63 euros en ajudes al foment i la protecció de varietats autòctones en risc d'erosió genètica, amb un total de 163 beneficiaris; 214.931,21 euros per a l'agricultura ecològica; 147.172,33 euros per a la producció integrada; 52.992,15 euros a races autòctones; 38.863,20 euros destinats a la ramaderia ecològica i 1.476,00 euros per al trampeig massiu.



Quant als ajuts del PDR, el FOGAIBA ha injectat al sector en les darreres dues setmanes un total de 463.380,46 euros destinats a inversions en explotacions agràries (INEA); 261.786,53 euros per a inversions en transformació i comercialització; 156.696,59 euros per al foment de productes de qualitat i 79.818,42 euros per a la informació i promoció en el mercat intern.



Finalment, l'import pagat aquests darrers dies de la PAC és de 593.654,96 euros. En aquest sentit, cal destacar segons la Conselleria que ja es van tancant les convocatòries i s'estan abonant els expedients que encara estaven bloquejats. Amb tot això, ja s'hauran injectat al sector primari de les Balears un total de 34.380.629,87 euros de la PAC 2023, dada que suposa 7.021.375,22 euros més que la de 2022, un increment del 25,7%.