5.000 persones manifesten pels carrers de Palma l'orgull LGTBI

Milers de persones han recorregut el centre de Palma aquest divendres en la manifestació del Dia de l'Orgull LGTBI, enguany posant l'accent principalment en la importància d'una educació compromesa amb els drets del col·lectiu. Segons l'organització, han estat 5.000 les persones que hi han participat.

La marxa, convocada per Ben Amics sota el lema 'El nostre Orgull, l'educació que transforma', ha partit a les 18.00 hores des del Born i ha recorregut els carrers de la ciutat fins a arribar al Parc de Ses Estacions. Les milers de persones participants han cantat lemes com 'Escolta Le Senne, penja la teva bandera', 'La lluita és al carrer, no en el Parlament' o 'Menys odi, més educació'.

Una vegada finalitzada la manifestació, la comunitat educativa de Muro ha llegit el manifest, enfocat en la reivindicació d'una educació igualitària, contra l'assetjament escolar i amb les escoles com a espais segurs per a les persones LGTBI.

En el seu manifest, Ben Amics ha reclamat un conjunt de mesures a favor dels drets LGBTI en l'àmbit educatiu i, per això, l'entitat ha donat visibilitat a la comunitat educativa compromesa amb els drets del col·lectiu.

En aquesta línia, han recordat que el maig passat es va cremar la bandera LGBTI en l'IES Albuhaira de Muro, quan era la primera vegada que es penjava com a acció reivindicativa i de visibilitat de la diversitat del col·lectiu en l'entorn educatiu.

«Hem sortit a omplir els carrers del nostre orgull per a fer front a l'odi, la bèstia negra que l'extrema dreta està alimentant i que posa en risc tot el que hem aconseguit després d'anys de lluita», diu el manifest.

Així mateix, han defensat que l'educació és «l'eina fonamental i més potent per al canvi social», remarcant que «sense una educació basada en el valor democràtic de respecte real de totes les persones» no s'aconseguirà el «ple alliberament».

«Reclamam que es posin en funcionament d'una vegada els plans de diversitat LGTBI+ en les empreses, garantint així la igualtat en l'àmbit laboral», han dit durant la lectura del manifest, a través del qual, entre altres qüestions, han demanat també un pacte d'Estat contra els discursos d'odi als grups vulnerables.

Finalment, Ben Amics ha volgut reivindicar el llegat de l'entitat, el reconeixement de les persones que durant aquests 30 anys han treballat i han lluitat per la igualtat, la llibertat i la justícia social, advertint que la lluita pels drets LGTBI ha de continuar.

Després s'ha celebrat la 'Revetla Orgull LGTBI+' al Parc de Ses Estacions a partir de les 20.30 hores. L'associació Ben Amics, amb la col·laboració de l'Ajuntament, ofereix una celebració amb actuacions musicals i el tradicional lliurament dels 'Premis Siurell i Dimoni Rosa'.

Aquest divendres han estat diversos els diputats, consellers insulars i regidors que s'han sumat a la marxa. Entre ells, la consellera de Famílies i Afers Socials, Catalina Cirer, diputats del PP, PSIB i MÉS per Mallorca, regidors de l'Ajuntament de Palma de PSOE, Unides Podem i MÉS per Palma, així com la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez.

Aquest 2024 la manifestació s'ha produït en coincidència amb la polèmica per la col·locació de la bandera LGTBI en la façana del Parlament, una decisió que el president de la Cambra, Gabriel Le Senne (Vox), va titllar de «traïció del PP». En les seves manifestacions, també va afirmar que la bandera és «un símbol divisiu».

Davant aquest escenari, l'associació Ben Amics ha distribuït, a través de xarxes socials, una foto de Le Senne sobre els colors de l'arc de Sant Martí amb el missatge 'Penja-la, Le Senne'. També han duit a terme altres publicacions reivindicatives amb lemes com 'Cremen les nostres banderes, mai el nostre orgull', davant els fets ocorreguts recentment en el Auditori d'Alcúdia.