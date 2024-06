[VÍDEO] Els Atunos Rojos presenten la seva revenja musical contra Le Senne

L'acte de violència contra dones vives i dones assassinades perpetrat per Gabriel Le Senne en seu parlamentària, ha tengut respostes de tot tipus. Ara ha arribat la resposta musical.

Els Atunos Rojos, cèl·lula sonora integrada per Gabi Rodas (Rock&Press) i el poeta i performador Macià Fiol (Sant Jordi), han dedicat una cançó amb videoclip inclòs, a Le Senne, per la seva conducta durant el ple del passat 18 de juny.

Es tracta d'un tema inspirat en la cançó 'Que sera, sera' (Whatever Will Be, Will Be) de 1956, popularitzada per Doris Day en la pel·lícula 'L'home que sabia massa'. El videoclip s'ha publicat a les plataformes digitals.