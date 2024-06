L’STEI abandona la Mesa sectorial d’Educació per les «dificultats» amb la negociació amb la Conselleria

L’STEI Intersindical s’ha aixecat de la Mesa Sectorial per les «mancances greus» del procés negociador amb la Conselleria d’Educació i Universitats.

Segons el Reglament de la Mesa, tant l’ordre del dia com la documentació que s’hi ha de tractar, s’han d’enviar als representants dels treballadors amb 48 hores d’antelació. «Aquest és un fet que no sempre es dona i que no s’ha produït amb la darrera Mesa, amb l’enviament de nova documentació i canvis a l’ordre del dia el matí anterior a la celebració de la reunió. Una documentació molt extensa que els sindicats no tenen temps d’analitzar bé si volen engegar una negociació amb condicions. No és admissible que s’hagin de revisar amb dos dies documents als quals l’Administració ha dedicat mesos de feina», han explicat.

Tot allò que afecta les condicions socials i laborals del professorat ha de passar per Mesa sectorial i així es fa. Però l’STEI Intersindical denuncia que, amb el lliurament del material tan extens amb un termini de temps tan curt, es posen de manifest «les mancances de l’Administració a l’hora de garantir el dret a la negociació col·lectiva, tal com recull la normativa vigent».

A això cal afegir que el col·lectiu docent públic és dels més infradotats de les Illes, amb un percentatge de 2,48 permanents sindicals per cada 1.000 treballadors, «un fet que dificulta encara més la tasca sindical amb unes condicions tan draconianes imposades per l’Administració», apunten.

Amb l’abandó de la Mesa, l’STEI Intersindical reclama un «talant negociador real» a la Conselleria d’Educació i Universitats, amb «uns terminis i unes condicions de feina adients per a la defensa d’un ensenyament de qualitat i la millora de tot el col·lectiu docent».