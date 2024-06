La manifestació de l'Orgull LGTBI+ a Palma repetirà recorregut amb el lema 'El nostre Orgull, l'educació que transforma'

La manifestació de l'Orgull LGTBI+ a Palma, que començarà aquest pròxim divendres a les 18.00 hores, repetirà el recorregut de l'any passat, des del Born fins al Parc de Ses Estacions, amb el lema 'El nostre Orgull, l'educació que transforma'.

En detall, la manifestació passarà pel Passeig del Born, la Plaça de les Tortugues, el carrer Unió, la plaça del Mercat, el carrer de la Riera, La Rambla, Baró de Pinopar, l'Avinguda Alemanya, Comte Sallent, l'avinguda del Gran i General Consell i el Parc de Ses Estacions.

En acabar, està prevista la lectura del manifest, que engunay anirà enfocat a la reivindicació d'una educació igualitària, contra l'assetjament escolar i perquè les escoles siguin espais segurs per a les persones LGTBI.

«L'educació és l'eina més important, més interessant i més efectiva per a la transformació social i per convertir la societat en una més igualitària dins de la diversitat», ha avançat el president de Ben Amics, Víctor Robles.

Cal assenyalar que Ben Amics és l'entitat convocant, però des de fa una dècada són diverses les entitats, organitzacions i partits que s'adhereixen a aquesta convocatòria. Aquest any són Alas Salut i Sexualitats, Chrysallis, Únic, Vándalas, Tambors per a la Pau, Associació Memòria de Mallorca, Fapa Mallorca, l'organització de treballadores sexuals Otras, CCOO, UGT, STEI Intersindical, PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Sumar Baleares, Podem Balears, El PI, JSIB i Esquerra Unida.

Destacar també que aquest 2024 la manifestació es produeix en coincidència amb la polèmica per la col·locació de la bandera LGTBI a la façana del Parlament, una decisió que el president de la Cambra, Gabriel Le Senne (VOX), va titllar de «traïció del PP». En les seves declaracions, també va afirmar que la bandera és «un símbol divisori».

Davant aquest escenari, l'associació Ben Amics ha distribuït, a través de les xarxes socials, una foto de Le Senne sobre els colors de l'arc de Sant Martí amb el missatge 'Penja-la, Le Senne'.

També han fet altres publicacions reivindicatives amb lemes com 'Crema'n les nostres banderes, mai el nostre orgull', davant els fets ocorreguts recentment a l'Auditori d'Alcúdia, on la bandera LGTBI penjada va aparèixer cremada.