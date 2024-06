‘El Crepuscle encén estels’ parla sobre VIDA amb Tomeu Martí i Florit

El passat dijous, 20 de juny, Tomeu Martí i Florit, el director d'Ona Mediterrània i el dBalears, va acudir al programa El Crepuscle encén estels, d'Ona Mediterrània, per parlar de VIDA el projecte audiovisual i multimèdia de l'Associació.

Durant el programa, Tomeu Martí parla de la seva trajectòria i repassa els deu anys d'Ona Mediterrània.

En aquest moment, la campanya de micromecenatge per fer possible la creació de la plataforma audiovisual VIDA continua en marxa i ha augmentat el seu nombre de recompenses.

En el programa, el director d'Ona Mediterrània i el dBalears, explica que «VIDA serà una plataforma de continguts audiovisuals que, de moment, serà en obert i, per tant, la majoria dels continguts estaran disponibles a YouTube, però nosaltres tendrem una plataforma on tu podràs accedir i hi podràs escoltar tota la programació d'Ona Mediterrània d'ara i històrica i d'audiovisuals intentarem que hi hagi arxius a recuperar com els de l'Obra Cultural Balear o Televisió de Mallorca i, com a mínim, un programa nou cada dia, de dilluns a divendres, d'una hora de durada.

A més, explica que també tendran capacitat per fer alguns directes, documentals, reportatges... i que «algun programa d'Ona Mediterrània es pogués retransmetre en vídeo». Per altra banda, Martí també comenta que l'Associació està compromesa amb la programació infantil en català i que ha rebut dues ofertes per crear dos programes infantils en català.

Pots escoltar el programa complet en la web d'Ona Mediterrània. Clica en el següent enllaç: https://www.onamediterrania.cat/programs/el-crepuscle/onamediterrania_podcast_3428





Participa en la campanya de micromecenatge: https://ca.goteo.org/project/creem-vida