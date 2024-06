I Congrés de Turisme de la Societat Civil: «El model actual ha creat rics i desigualtat»

Aquest diumenge ens agafava per sorpresa la mort, a l'edat de 65 anys, de na Berta Sureda Berna, historiadora de l'art i gestora cultural.

Me'n va parlar, molt bé, en Ferran Navinés. Vaig parlar amb ella i totd'una la vaig 'fitxar' per a l'Obra Cultural Balear. Na Berta Sureda me va impactar des del primer moment que la vaig conèixer. Era una gran coneixedora de l'àmbit cultural. Del seu estat i de les propostes concretes que calia implementar per fer-lo evolucionar positivament.