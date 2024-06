Preocupació entre els veïnats de Son Ramonell per la construcció d’una benzinera davant l’IES Marratxí

Els veïnats de Son Ramonell, al municipi de Marratxí, han iniciat una petició a la plataforma change.org per evitar la construcció d’una nova benzinera just devora l’IES Marratxí i la zona residencial.

A continuació es pot llegir el text íntegre de la petició:

Com a residents de Son Ramonell a Marratxí, estam profundament preocupats per l'impacte que tendrà l'obertura d'una nova benzinera en la nostra comunitat.

Actualment, existeix una estació de servei a menys de 50 metres a l'altre costat del carrer Camí de Muntanya, una altra a 350 metres a la carretera d'Inca i una tercera a l'entrada nord del polígon per la zona des Figueral a 1100 metres. Totes les benzineres en el terme municipal de Marratxí es troben en aquest quadrant pròxim al polígon i a la nostra urbanització.

No consideram necessària l'obertura d'una nova benzinera, ja que no afegiria cap benefici extra als residents de la zona i del municipi en conjunt, perquè ja existeix una oferta considerable i àmplia, i amb menys motiu tan a prop d'un centre educatiu i d’una zona residencial.

L'obertura d'aquesta nova gasolinera Low Cost suposarà que els alumnes de l'IES Marratxí tenguin les emissions d'hidrocarburs dels assortidors a menys de 20 metres de les seves finestres.

Viure, treballar i estudiar tan prop d'una benzinera pot tenir greus repercussions en la salut, com adverteix l'OMS. Els productes químics presents en el combustible, com el benzè, el toluè i el xilè, són tòxics per als éssers humans i poden causar greus problemes de salut, com càncer, malalties del sistema nerviós central i del sistema immunitari. Estam particularment preocupats per l'efecte que l'obertura d'aquesta benzinera pugui tenir en la salut i benestar dels estudiants del centre educatiu, docents i veïnats de Son Ramonell.

A més, estam preocupats pels problemes de trànsit que aquesta nova benzinera podria causar. L'entrada d'accés de vehicles a la benzinera està situada en l'únic carrer d'entrada a l'institut i a la urbanització de Son Ramonell, per això temem que això provoqui embossos significatius que puguin dificultar l'accés a les nostres cases i al centre educatiu en hores punta quan es formin embossos per fer benzina en aquest establiment "Low Cost".

No entenem com des de l'ajuntament s'ha pogut donar com a apte l'informe de mobilitat de la zona amb aquests inconvenients en un encreuament per si mateix problemàtic que es troba en la cruïlla del Camí de Muntanya que ha duplicat més el seu volum de parc mòbil des de l'obertura del nou accés a l'autopista. A més, aquí mateix hi ha l'entrada al carrer Celleters, accés de pujada al polígon des de la zona est, i l'empresa de transport Mosca Marítim que amb els seus molls en ple carrer principal, col·lapsen el Camí de Muntanya quan maniobren per entrar a càrrega i descàrrega.

Cap comunitat ha de bregar amb els efectes negatius de la col·locació d'una benzinera en una zona residencial en sòl urbà i al costat d'un centre educatiu. Però això és exactament el que el nostre Ajuntament ha permès que succeesqui. No s'ha informat ni a la comunitat educativa de l'IES Marratxí, ni als veïnats de Son Ramonell (a través de l'associació de veïnats). L'obra ha començat sense exposar les llicències corresponents en el solar i sense informació d'exposició pública per permetre que des de l'associació, l'institut i l’APIMA poguéssim registrar les corresponents al·legacions per impedir-ne la construcció.

Demanam a l'Ajuntament de Marratxí que reconsideri aquesta decisió i posi la salut i la qualitat de vida dels seus ciutadans abans de tot. Per tant, sol·licitam a les autoritats competents que reconsiderin l'aprovació de la llicència de la benzinera, tenint en compte la totalitat dels ciutadans afectats, especialment els més joves, que són més vulnerables als impactes potencialment nocius.

Demanam el seu suport per revertir aquesta decisió i evitar que la benzinera obri a menys de 20 metres del centre educatiu en una zona residencial. Signau aquesta petició ara i junts podem mantenir segura la nostra comunitat. NO a la benzinera al costat de l’Institut i zona residencial.